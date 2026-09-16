快訊

FOMC鴿派升息定調？台指期夜盤先衝一波

警政署警務正涉毒交保！一路罵髒話、跑給媒體追 慘跌門口狼狽離去

聽新聞
0:00 / 0:00

名醫陳世瑀貪汙判6年拖2年不入監 新北檢緝獲到案發監執行

聯合報／ 記者蔣永佑／新北即時報導

曾與政務委員、衛生福利部前部長陳時中在疫情期間同席飲酒高歌的名醫陳世瑀，因2009年時任台北縣立醫院心臟內科主任時，向醫材廠商收取回扣遭判刑6年定讞，卻不斷具狀聲請暫緩執行，以致至今2年仍未發監。經新北地檢署發布通緝，台北市警信義分局已將他緝獲到案，解送新北檢歸案，發監執行剩下4年殘刑。

原名陳識中的陳世瑀在發監執行前，曾不斷更換戶籍地址，最後戶籍落在宜蘭，新北檢為此囑託宜檢代為執行，卻發現他行蹤不定人間蒸發，經屢傳不到上周對其發布通緝。

陳世瑀2009年間，利用心臟內科主任職務上負責籌措醫院成立心導管中心相關業務，就「高階心臟彩色超音波儀採購案」收取博而美國際57萬元賄款；「全頁式解析心電圖機採購案」收取宜德醫材5萬元賄款；「24小時心電圖分析系統採購案」收取宜德15萬餘元賄款；「手提式心臟血管彩色超音波機組採購案」收取宜德36萬餘元賄款；「心血管照護中心租賃採購案」收取德全立儀器1155萬餘元賄款。並將部分貪汙所得200萬元，分次匯入當時還是女友的妻子帳戶。

最後陳世瑀被依收受賄賂、洗錢等5罪各判10月至2年4月不等定讞，法院定執行刑為6年，不料他竟不斷具狀聲請暫緩執行，技術性延後發監2年，新北地檢署執行檢察官依法傳喚，陳無正當理由不到案執行也拘提未果，檢方認定陳已經逃匿，聲請沒入保證金並發布通緝。

名醫陳世瑀（左）遭判6年卻遲不到案，警方緝獲後將其移送新北檢歸案。記者蔣永佑/攝影
名醫陳世瑀（左）遭判6年卻遲不到案，警方緝獲後將其移送新北檢歸案。記者蔣永佑/攝影

新北 貪汙 通緝

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

嘉市前正副議長詐貸案定讞 嘉檢啟動防逃18日傳喚入監

全國首件國民法官貪汙案 不肖新北警三度偷查個資判4年8月

竹聯幫義堂暗助高金前助理張俊傑潛逃 北檢聲押第4名接應者

台中榮總廠商無照代開刀風暴...2神經外科名醫收公關費 今均判緩刑

相關新聞

台中銀掏空案 私人專機載王貴鋒兒子赴美夏令營？前經理：沒聽過

台中商業銀行前董事長王貴鋒擔任台中銀及台中銀保險經紀人公司負責人期間，涉嫌掏空公司近11億元，租購超跑、豪車、招待所、私人飛機及贊助賽車賽事等私人豪奢生活。新北地方法院今再度開庭，傳喚出面承租豪車及私人飛機的時任台中銀保經襄理，後來升為經理的陳惠芬作證。對於曾有人指稱公司專機曾載王貴鋒兒子赴美參加夏令營，陳女表示使用商務專機都有簽呈，但她沒聽過此事。

台中商銀內鬼洗錢36億 關鍵「地產大亨」500萬交保...法院：扣他護照

萬里開發公司董事長洪岳鵬涉嫌勾結台中商銀多家分行4名經理、2名襄理，利用其主管職身分幫他開人頭戶、轉帳額度每日達2000萬，洗錢高達36億元；台中地院今表示，考量重要證人詰問完畢，今命洪岳鵬500萬元交保，需電子腳環科技監控，也要他交付護照由中院保管。

名醫陳世瑀貪汙判6年拖2年不入監 新北檢緝獲到案發監執行

曾與政務委員、衛生福利部前部長陳時中在疫情期間同席飲酒高歌的名醫陳世瑀，因2009年時任台北縣立醫院心臟內科主任時，向醫材廠商收取回扣遭判刑6年定讞，卻不斷具狀聲請暫緩執行，以致至今2年仍未發監。經新北地檢署發布通緝，台北市警信義分局已將他緝獲到案...

嘉市前正副議長詐貸案定讞 嘉檢啟動防逃18日傳喚入監

嘉義市前議長莊豐安、前副議長及現任議員蘇澤峰涉及鹿草鄉農會詐貸案，最高法院今天駁回上訴，2人各判刑1年5月定讞。嘉義地檢署接獲通知後立即啟動防逃機制，執行檢察官已指揮警方傳喚2人，要求18日上午10時到案執行。

掩護百大青農詐領600萬大豆補助 宜蘭蘇澳公所課員與青農兄弟遭起訴

曾獲選「百大青農」殊榮的宜蘭大南澳黃姓兄弟檔涉嫌勾結蘇澳鎮公所農業課邱姓課員，在辦理「綠色環境給付計畫」大豆轉作補助時大開綠燈，利用虛偽不實文書瞞騙政府，累計詐領高達近600萬元獎勵金。檢方偵結認定3人涉嫌重大，今依違反貪汙治罪條例、偽造公文書及詐欺等罪嫌提起公訴。

他向中國大陸賣家網購33隻豬鼻龜 偽稱家具零件闖關被查獲法辦

梁姓男子上網向中國大陸賣家，購買33隻保育類野生動物豬鼻龜，並以「家具零件」申報快遞來台。關員察覺包裹內容物與申報單不符，暗藏豬鼻龜闖關，梁男認罪。檢方指梁男涉嫌違反野生動物保育法，考量他無前科且認罪，處分緩起訴，並應支付公庫3萬元。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。