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嘉市前正副議長詐貸案定讞 嘉檢啟動防逃18日傳喚入監

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導

嘉義市前議長莊豐安、前副議長及現任議員蘇澤峰涉及鹿草鄉農會詐貸案，最高法院今天駁回上訴，2人各判刑1年5月定讞。嘉義地檢署接獲通知後立即啟動防逃機制，執行檢察官已指揮警方傳喚2人，要求18日上午10時到案執行。

嘉檢表示，莊豐安、蘇澤峰所涉加重詐欺等案件，最高法院今天駁回上訴，判刑確定，應執行有期徒刑1年5月。檢方接獲通知後啟動防逃機制，執行檢察官已指揮嘉義市警察局第一分局傳喚2人於18日上午10時到案執行。

全案源於金管會2018年10月對鹿草鄉農會信用部進行專案檢查，發現部分不動產買賣契約登載的交易價格明顯高於實價登錄價格，因此移送調查。

檢調查發現，蘇澤峰2017年間以1500萬元購買房地，卻以3200萬元契約向鹿草鄉農會貸款2100萬元；同年莊豐安以1500萬元購買房地後，也持3300萬元契約向農會貸款1950萬元。

案件審理期間，莊豐安、蘇澤峰均否認犯行，一審認定2人涉及共同詐欺取財，各判刑1年5月。二審認為原審量刑妥適，雖然2人事後已與鹿草鄉農會和解並清償全部貸款債務，但仍否認犯行，因此不予緩刑、駁回上訴；最高法院今天再駁回上訴，全案定讞。

嘉市前正副議長莊豐安（左）、蘇澤峰（右）判刑定讞，嘉檢啟動防逃18日上午傳喚執行。聯合報系資料照
嘉市前正副議長莊豐安（左）、蘇澤峰（右）判刑定讞，嘉檢啟動防逃18日上午傳喚執行。聯合報系資料照

嘉義 詐貸

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