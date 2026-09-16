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掩護百大青農詐領600萬大豆補助 宜蘭蘇澳公所課員與青農兄弟遭起訴

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導

曾獲選「百大青農」殊榮的宜蘭大南澳黃姓兄弟檔涉嫌勾結蘇澳鎮公所農業課邱姓課員，在辦理「綠色環境給付計畫」大豆轉作補助時大開綠燈，利用虛偽不實文書瞞騙政府，累計詐領高達近600萬元獎勵金。檢方偵結認定3人涉嫌重大，今依違反貪汙治罪條例、偽造公文書及詐欺等罪嫌提起公訴。

起訴書指出，農業部為鼓勵農地休耕轉作，針對大豆祭出每公頃6萬元獎勵，但規定成活率至少要8成，且應該落實田間管理，但黃姓兄弟在近2年的4期計畫中，田間不僅雜草叢生、栽種數量不足，根本未實際產出與繳交大豆數量，竟偽造收購證明與契作合約等不實文書資料，詐取補助款。

檢方查出，蘇澳鎮公所承辦人邱姓課員明知黃姓兄弟資料造假，非但未依法駁回，反而指示不知情同事在糧政系統勘查欄位登載「合格」，導致負責審核的宜蘭縣政府與農糧署陷入誤信農戶皆已達標，陸續核發4期、總計高達599萬餘元獎勵金。

至於涉案的黃姓兄弟長期在大南澳地區攜手栽種有機大豆，智慧科技栽種管理獲得肯定，哥哥更在幾年前曾經榮獲「百大青農」，一度被視為科技青農的地方典範。如今卻驚傳涉嫌造假詐領國家補助，原本農業模範生淪為涉貪被告，令人錯愕。

回顧整起案件，檢調今年7月中旬發動搜索行動，前往蘇澳鎮公所農業課及相關處所蒐證，當場將涉嫌重大的邱員與黃姓兄弟帶回偵辦。由於3人當時對案情有所保留且有串證之虞，經法院裁定收押禁見，檢方今天偵結起訴，依法宣告沒收黃姓兄弟近600萬元的犯罪不法所得，求處重刑。

曾獲選「百大青農」的宜蘭大南澳黃姓兄弟檔涉嫌勾結蘇澳鎮公所農業課邱姓課員，在辦理大豆轉作補助時利用虛偽不實文書瞞騙政府，累計詐領近600萬元獎勵金，檢方認定3人涉嫌重大，依違反貪污治罪條例、偽造公文書及詐欺等罪嫌提起公訴。聯合報系資料照
曾獲選「百大青農」的宜蘭大南澳黃姓兄弟檔涉嫌勾結蘇澳鎮公所農業課邱姓課員，在辦理大豆轉作補助時利用虛偽不實文書瞞騙政府，累計詐領近600萬元獎勵金，檢方認定3人涉嫌重大，依違反貪污治罪條例、偽造公文書及詐欺等罪嫌提起公訴。聯合報系資料照

蘇澳 青農 大豆

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