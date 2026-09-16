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他向中國大陸賣家網購33隻豬鼻龜 偽稱家具零件闖關被查獲法辦

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導

梁姓男子上網向中國大陸賣家，購買33隻保育類野生動物豬鼻龜，並以「家具零件」申報快遞來台。關員察覺包裹內容物與申報單不符，暗藏豬鼻龜闖關，梁男認罪。檢方指梁男涉嫌違反野生動物保育法，考量他無前科且認罪，處分緩起訴，並應支付公庫3萬元。

檢方調查，梁男明知豬鼻龜（學名Carettochelys insculpta）為珍貴稀有保育類野生動物，未經中央主管機關農業部同意，不得輸入活體或其產製品，仍在網路上向中國大陸不明賣家，訂購33隻豬鼻龜活體。

中國賣家從開設在香港的公司，自廈門港海運商品出港，今年5月27日委請台灣一家通運公司，虛偽申報快遞貨物進口「家具零件」，並向財政部關務署基隆關報關。

基隆關八里分關5月28日查驗貨物時，發現內容物與申報單內容不符，經確認內容物實為活體龜，再送國立屏東科技大學野生動物保育服務中心鑑定，確認33隻活體龜屬珍貴稀有保育類豬鼻龜，將全案送辦。

基隆地檢署檢察官偵訊時，梁男坦承購買活體龜來台，並有進口快遞貨物簡易申報單、個案委任書、基隆關扣押貨物收據及搜索筆錄、屏科大動保中心物種鑑定書鑑定書等佐證，認定梁男犯行，並委請台北市立動物園暫暫時收容33隻猪鼻龜。

檢察官在緩起訴處分書指出，梁男涉嫌違反野生動物保育法，刑度為6月以上、5年以下有期徒刑，得併科30萬元以上，150萬元以下罰金，並可處分緩起訴。審酌梁男無前科，坦承犯行，進口的猪鼻龜也未外流，處分緩起訴1年，梁男並應支付公庫3萬元。

梁男上網從中國大陸購買33隻保育類野生動物豬鼻龜，並以「家具零件」申報快遞來台，被關員識破。檢方認定梁男涉嫌違反野生動物保育法，考量無前科且認罪，處分緩起訴，應支付公庫3萬元。聯合報系資料照
梁男上網從中國大陸購買33隻保育類野生動物豬鼻龜，並以「家具零件」申報快遞來台，被關員識破。檢方認定梁男涉嫌違反野生動物保育法，考量無前科且認罪，處分緩起訴，應支付公庫3萬元。聯合報系資料照

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