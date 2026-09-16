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全國首件國民法官貪汙案 不肖新北警三度偷查個資判4年8月

聯合報／ 記者蔣永佑／新北即時報導

新北市三峽、汐止警分局前員警陳永浩，涉嫌三度收賄替人利用警用系統偷查民眾個資，新北地方法院國民法官今依有調查職務人員違背職務行、收賄及期約賄賂罪，共判陳員徒刑4年8月，褫奪公權3年。可上訴。此為10年以上重罪自今年元旦起擴大適用國民法官審理後的全國首件貪汙案判決。

2025年7、8月間，陳員利用職務之便，登入「M-Police 整合查詢系統」、「車駕籍查詢系統」等警政系統替王姓男子追債，違法查詢某民眾及親人共4人的地址等個資，事後於8月1日深夜23時51分許，收受王男轉帳的對價1800元賄款。

同年9月初，陳員再度透過通訊軟體Telegram，替暱稱為「圖突」的不明人士以1萬元查詢民眾門號等相關個資，後來因該門號已停話，未收到雙方原定賄款。

同日晚間，陳員再度由「圖突」提供特定民眾身分證字號，透過警政系統偷查該民眾姓名、身分證字號、出生年月日及地址等個資，再以Telegram回傳。之後以虛擬貨幣錢包，分三次收受「圖突」市值約3萬元的1030顆USDT泰達幣作為賄款。

全案審理期間，陳員對於上述三次犯行全部認罪，國民法官審酌他因欠債、家庭經濟壓力龐大，犯後態度良好，主動繳回犯罪所得，且金額在5萬元以下予以減刑，分別就違背職務收賄、期約賄賂及收賄罪，各處2年2月、1年5月、3年6月徒刑，合併處4年8月徒刑。

新北市前員警陳永浩涉嫌三度收賄替人利用警用系統偷查民眾個資，新北地院國民法官今依有調查職務人員違背職務行、收賄及期約賄賂罪，共判處4年8月徒刑。聯合報系資料照
新北市前員警陳永浩涉嫌三度收賄替人利用警用系統偷查民眾個資，新北地院國民法官今依有調查職務人員違背職務行、收賄及期約賄賂罪，共判處4年8月徒刑。聯合報系資料照

新北 國民法官 貪汙

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