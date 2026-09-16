嘉義市前正副議長購地灌價超貸！ 各判1年5月定讞「啟動防逃」

嘉義市前議長莊豐安與前副議長、現任議員蘇澤峰被控購地浮報價格，勾結代書製作假合約向鹿草鄉農會超貸，一、二審各被判處有期徒刑1年5月。全案上訴至三審，最高法院今（16）日駁回上訴定讞，並已通知檢方啟動防逃機制。

全案源於2018年10月，金管會對鹿草鄉農會信用部進行專案檢查，發現不動產買賣契約所登載的交易價格，遠高於實價登錄的價格，主動移送調查。

檢調查出，時任副議長蘇澤峰於2017年2月間先是透過買家顏嘉篁介紹，以1500萬元價格向金蚨田公司購買房地，卻與公司負責人陳鈺錞、男友黃建中及代書劉家成等人製作3200萬元的假契約，向鹿草鄉農會貸款2100萬元。

同年3月間，蘇澤峰則找上時任議長莊豐安以1500萬元向金蚨田公司購買房地，再持3300萬元的虛偽契約書，向鹿草鄉農會貸款1950萬元。

蘇澤峰等人均否認犯行。然而，一審審酌農會核貸金額原則上不超過8成，本案情形卻都超過實際買賣價金，且拉抬價格事證及各次貸款金流明確，依共同詐欺取財罪，對蘇、莊各處1年5月。

二審則認為，原審判決量刑並無違誤且妥適。另蘇澤峰、莊豐安犯後雖與鹿草鄉農會和解、清償全部貸款債務，卻堅不認罪，相關犯行已擾亂金融秩序，未見悔悟之心，因此不予緩刑，駁回上訴。