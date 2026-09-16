20萬債務釀命案 屏東男酒吧談判掏槍殺人…一審判18年

台中商業銀行前董事長王貴鋒擔任台中銀及台中銀保險經紀人公司負責人期間，涉嫌掏空公司近11億元，租購超跑、豪車、招待所、私人飛機及贊助賽車賽事等私人豪奢生活。新北地方法院今再度開庭，傳喚出面承租豪車及私人飛機的時任台中銀保經襄理，後來升為經理的陳惠芬作證。對於曾有人指稱公司專機曾載王貴鋒兒子赴美參加夏令營，陳女表示使用商務專機都有簽呈，但她沒聽過此事。

2026-09-16 17:36