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20萬債務釀命案 屏東男酒吧談判掏槍殺人…一審判18年
屏東縣陳男欠洪姓男子20萬元遲未還錢，相約屏東某酒吧協商，發生激烈口角衝突，陳男拿出預藏槍枝朝洪男開槍，洪男送醫不治，陳男逃離現場，事後向警方投案。屏檢依殺人等罪起訴，屏東地院審理，今判陳男犯殺人等罪，應執行有期徒刑18年，可上訴。
檢警調查，全案發生在2025年5月16日，當時31歲陳男欠42歲洪姓男子20萬元遲未還錢，兩人相約酒吧協商，過程發生激烈衝突，沒想到陳男拿出預藏槍枝朝洪男胸口開槍，洪男倒地送醫不治。
案發後，陳男逃離現場，警方鎖定對象，陳男自知難逃法網，當天下午向警方投案，交付犯案槍枝，依法查扣。
屏東地院審結今宣判，判陳姓男子犯未經許可持有手槍罪，處有期徒刑6年，併科罰金10萬元；又犯殺人罪，處有期徒刑14年。有期徒刑部分，應執行有期徒刑18年，扣案手槍1支沒收。可上訴。
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