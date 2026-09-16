台中銀掏空案 私人專機載王貴鋒兒子赴美夏令營？前經理：沒聽過

台中商業銀行前董事長王貴鋒擔任台中銀及台中銀保險經紀人公司負責人期間，涉嫌掏空公司近11億元，租購超跑、豪車、招待所、私人飛機及贊助賽車賽事等私人豪奢生活。新北地方法院今再度開庭，傳喚出面承租豪車及私人飛機的時任台中銀保經襄理，後來升為經理的陳惠芬作證。對於曾有人指稱公司專機曾載王貴鋒兒子赴美參加夏令營，陳女表示使用商務專機都有簽呈，但她沒聽過此事。

陳惠芬在接受同案被告、台中銀保經董事長賴麗姿及王貴鋒秘書張彤淳詰問時表示，檢方起訴的航空器（私人飛機）、高價車都是為了業務拓展而租用，當初是依時任總經理王換德要求辦理，事前曾進行成本效益評估，所有簽核、經辦流程也都依公司內部相關採購辦法辦理。

陳惠芬接受賴麗姿律師詰問時證稱，當時就商務專機承包費用，公司曾在2016年7月間進行成本效益評估，例如以每月飛澳門3趟、日本2趟、新加坡4趟、馬來西亞1趟而言，單次承租專機約花費4275萬餘元，但承包專機只要3368萬元，兩者間相差不少。

至於時任總經理特助邱源清曾向調查局供稱，公司專機曾載著王貴鋒的兒子和同學前往美國參加夏令營，陳惠芬對此也表示，公務上只要使用商務專機，一定會上簽呈存檔，但她從未聽過此事。

張彤淳律師則以該商務專機歷次出動紀錄，逐一向後來升任經理的陳女確認用途，包括2017年8月的北海道員工旅遊與2019年3月、8月分別前往澳門、馬來西亞，獎勵績優業務所辦的保險菁英國外高峰研習會，時任台中銀保經董事長林清坤、總經理許銘仁夫婦或王貴鋒均搭乘專機出席。

陳惠芬指出，王貴鋒等高層親自出席上述活動，均有提振、激勵士氣的效果。面對王貴鋒律師詢問，若公司比照鴻海、輝達等國際大企業，擁有自己的私人專機是否能增加員工的向心力、尊榮感等抽象利益？陳女也表示認同。