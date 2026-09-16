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剴剴案社工二審開庭檢方稱判2年太輕 社工界嘆她已盡力且無保證人地位

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導

剴剴案社工陳尚潔，被檢方認定未察覺受虐表徵並提升訪視頻率，按過失致死判刑2年，並上訴至二審，今天首度開庭。檢方主張2年刑度過輕，陳女律師則認為她已盡收出養社工義務，應判無罪。基層社工界認同已盡義務主張，且陳尚潔在本案中並無保證人地位，也希望衛福部作為中央主管機關設法協助釐清。對此，衛福部指出，目前正盤點各項法規及指引，盼明確區分職責。

台北市社工職業工會副理事長沈曜逸全程旁聽二審過程。他認同陳尚潔律師主張，認為陳女僅是收出養社工，與處理兒虐事件的兒少保護社工職責不同，案件中她已盡應盡義務，且不應有保證人地位。昨為程序庭而非辯論庭，不過，法官請檢方、辯方說明上訴理由，檢方認為2年刑度過輕，上訴求處更重刑度，對此，社工界無法接受。

本案為我國史上首樁社工因執行職務被依過失致死起訴案件，引發社工界譁然，衛福部擬委託專業團體舉辦「社工司法論壇」，盼促進司法與社工專業交流、相互理解。沈曜逸指出，衛福部應設法釐清本案社工是否有保證人地位，並對外清楚說明，因不同類型社工分工極細，建議舉辦社工與法界對話相關會議時，應邀集具收出養社工專業背景者提供意見，而非其他類型社工。

社工遭起訴一事導致社工界士氣低迷。衛福部社工司司長楊雅嵐指出，衛福部正盤點兒少、老人、身障等不同領域社會工作相關法規及實務指引，擬劃定專業分工、職責界線並對外說明，此外，為留任社工人才，已研擬風險加給、民間社工年資晉階等機制，其中年資晉階過去只分七階，年資每增加一年每月多領1千元，目前規畫擴大為十五階，提升資深社工薪資盼人才久任。

剴剴案社工陳尚潔（中）一審被判過失致死罪2年，今午首度赴高院出庭作無罪答辯。記者蘇健忠／攝影
剴剴案社工陳尚潔（中）一審被判過失致死罪2年，今午首度赴高院出庭作無罪答辯。記者蘇健忠／攝影

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