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藍委陳玉珍涉傷害不出庭 綠委林月琴批惡意拖延：不要浪費別人時間

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

立法院2024年12月處理選罷法修法，朝野立委爆肢體衝突，民進黨立委林月琴指控國民黨立委陳玉珍暴力推擠、重摔、腳踹她，對陳提告，檢方今年2月起訴陳，台北地院今開庭，陳玉珍未請假、但沒有出庭，林月琴指陳玉珍藐視法庭。

林月琴庭後受訪表示，她主要受傷部位是手指，不過，陳玉珍用力踹她的下腹部導致流血，至今變天都還會作痛；她說，陳玉珍曾找她談過和解「沒做錯為何要和解？」

關於陳玉珍沒到庭，林月琴說，陳玉珍在偵查庭時也是如此，這一次已確定陳玉珍會來開庭她才到庭，結果陳玉珍卻再一次沒到庭，林說，她認為陳玉珍在惡意拖延，甚至藐視法庭，請陳玉珍對自己做錯的事到庭說明，別再浪費別人的時間。

立法院2024年12月6日召開院會，為了反對國民黨立法院黨團變更議程，將攸關加嚴罷免連署的選罷法修正草案改列討論事項第1案，朝野在議場爆發肢體衝突。

林月琴指控，在衝突中遭陳玉珍多次暴力推擠、重摔甚至以腳踹人方式攻擊，導致她手指、手腕、腿部以及後頸皆受傷，控告陳玉珍涉嫌傷害罪。

民進黨立委林月琴今出庭。記者王聖藜 /攝影
民進黨立委林月琴今出庭。記者王聖藜 /攝影

國民黨立委陳玉珍。聯合報系資料照
國民黨立委陳玉珍。聯合報系資料照

陳玉珍 林月琴

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