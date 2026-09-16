張俊傑逃亡案擴大偵查 南部專屬司機陳厚彰今羈押禁見

無黨籍立委高金素梅助理張俊傑棄保逃，檢警查出，張在竹聯幫和堂寶和會槍手陳威達協助下，破壞電子手環南下逃亡，檢警昨拘提張俊傑在南部逃亡時負責接應的專屬司機陳厚彰，訊後以涉犯毀損公物、藏匿人犯等罪向法院聲請羈押禁見。台北地院在今下午開庭，裁准陳厚彰羈押禁見。

台北地檢署9月14日已正式對張俊傑、陳威達發布通緝，同時函請外交部領事事務局註銷張俊傑的護照，並將持續與調查、警察、海巡、航空等司法警察機關全力追緝。

檢方調查，藝人Matzka岳父張俊傑涉嫌與高金素梅於2008至2018年間詐領助理費787萬元，疫情期間更違法輸入7萬4400劑中國快篩試劑詐領補助，張男被起訴求刑16年，法院裁定1000萬元交保並配戴電子手環。

檢方調查，9月6日張俊傑先與助理陳俊瑋用餐交付隨身碟，晚間前往大安森林公園公廁與有潛逃至中國的寶和會槍手陳威達會合，2人在公廁迅速破壞電子手環後各自逃亡。

檢警小組為9月7日至今已發動6波搜索，搜索7名犯嫌9處地點，同時拘提7名接應者到案，有關接應張俊傑的部分，拘提高金素梅的助理陳俊瑋，黑幫份子周煥凱、陳俊翰，以及提供豪華商務車的陳彥安等人，周煥凱、陳俊翰已收押禁見，另2人交保。

檢警昨天再拘提一位有前科紀錄的陳厚彰，陳厚彰涉嫌在張俊傑逃亡南部時，擔任張的專屬司法，頻繁的載送張俊傑往返嘉義、台南、高雄，檢察官昨日漏夜偵訊向法院聲請羈押禁見，台北地院在今開羈押庭後裁准。