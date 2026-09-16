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剴剴遭虐死⋯社工陳尚潔喊已盡義務 聘「前法官」律師拚無罪

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剴剴遭虐死⋯社工陳尚潔喊已盡義務 聘「前法官」律師拚無罪

聯合報／ 記者謝亞庭／台北即時報導

1歲男童剴剴遭保母劉彩萱、劉若琳姊妹凌虐致死，兒福聯盟女社工陳尚潔偏信劉氏姊妹之詞，未察覺孩童受虐表徵、提升訪視頻率，一審被依過失致死判刑2年。全案上訴至二審，台灣高等法院今（16）日首度開庭，陳壯大律師團，新聘律師錢建榮替她辯護，並採無罪答辯，強調已盡收、出養社工義務，無應注意而未注意的疏失。

陳尚潔一審時原僅聘2名律師蔡宜臻、朱浩文，二審則加入新戰力，找來律師錢建榮替她辯護。錢為輔大公法學碩士、台大公法學博士候選人，曾任桃園、台東地院法官，並一路升任最高法院法官，後轉任律師，目前也是前桃園市長鄭文燦涉貪案的辯護人。

高院今日開庭，陳尚潔多委由律師答覆，堅持作無罪答辯。檢方上訴則主張，原審過失致死僅判2年，屬於中偏低刑度，希望撤銷重判；至於起訴偽造文書部分，一審認定無罪，也請求撤銷改判。

錢建榮指出，陳尚潔只是剴剴的收、出養社工，而非安置社工，更非兒少保社工，原審卻擴大解釋陳的義務，誤設具保證人地位，且陳均有履行自身業務，包括每月一次家訪都曾陪同剴剴。本案全因劉彩萱刻意隱瞞虐行，陳無從察覺，並無應注意而未注意的情形。

受命法官原訂今日就一審犯罪事實訊問陳尚潔，但因律師團尚未準備充分，允諾將在整理完畢後以書狀提出。庭末，法官諭知下次開庭時間，訂11月6日下午14時30分續行準備程序，預計讓陳就犯罪事實答辯，並確認檢辯聲請調查證據範圍。

全案源於1歲男童剴剴透過兒盟轉介，於2023年9月起改由保母劉彩萱照護。不料，劉彩萱與妹妹劉若琳聯手凌虐，不僅捆綁剴剴四肢、矇眼、餵隔夜飯，還命令他在寒冬中穿尿布罰站、對折身體塞入水桶，導致剴剴受有42處虐待型傷勢，於同年平安夜慘死。

檢方指控，陳尚潔作為負責剴剴收、出養的兒盟社工，卻忽視孩童身上出現不明瘀青、暴瘦、掉牙及神情畏懼、怕生等情形，片面聽信劉彩萱說詞，將受傷原因歸咎於剴剴本身，而未警覺孩子是否遭虐、提高訪視頻率。

一審認定，兒盟在本案有實質監督權，陳尚潔則承擔追蹤剴剴受託狀況的主要權責，屬於自願承擔保護義務，具「保證人地位」。然而，陳本應協助兒盟監督劉彩萱，卻盲目偏信保母卸責之詞，使劉有恃無恐、升級凌虐犯行，導致剴剴死亡，依過失致死罪判刑2年。

剴剴案社工陳尚潔（中）一審被判過失致死罪2年，今午首度赴高院出庭作無罪答辯。記者蘇健忠／攝影。記者蘇健忠／攝影
剴剴案社工陳尚潔（中）一審被判過失致死罪2年，今午首度赴高院出庭作無罪答辯。記者蘇健忠／攝影。記者蘇健忠／攝影

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