台中恐怖情人刺殺18歲女友 還抄「解冤咒」...檢察官當庭質疑用意

台中25歲詹朱姓（複姓）男子在校曾奪下鉛球冠軍，他不滿18歲高三詹姓女友分手，去年5月以交還寵物鼠為由約見面，光化日下刺死她涉嫌殺人；台中地院國民法庭3天密集審理，詹朱庭呈他在看守所寫的3張悔過書、8本經文，公訴檢察官見他抄寫的「解冤咒」中一句「冤怨勿尋仇」問他是要死者別來尋仇嗎？詹朱急忙否認稱，自己只是照抄。

詹朱說，2022年父親過世，他覺得世上真正關心他的人少了1個，心情受影響，整個人變得沈默，詹女可能也感受到他忽冷忽熱的態度，有半年自己消失是指比較少回詹女訊息。

他說，和詹女面臨分手時，朋友建議他找詹女簽本票以討回之前付出的錢，自己是想用這張本票，當成和詹女繼續維持聯繫、感情不要中斷的目的，如果能成功挽回就不打算再討錢。

詹朱表示，遭收押後母親幾乎每天都來看他，如果能回到事發前，他希望能和詹女好好溝通，並請室友代替他將詹女物品送為，自己不會再出現、不會再和詹女有任何牽扯。

公訴檢察官殷節詢問，詹朱自稱是詹女男友，還是她「半個爸爸」意思為何？詹朱表示，詹女曾稱「都是我在養她。」對方生活上需要用錢他就會給。

由於詹朱羈押期間，寫了3張悔過書、抄了8本經文呈給法院，表示希望作為證據，殷節詢問他這樣目的為何？詹朱說自己只是想要懺悔，希望透過律師向被害家屬轉達，他有賠償、談和解意願。

殷節發現，詹朱抄寫經文中，有一部分「是關聖帝君大解冤經解冤咒」，其中一句話為「冤怨勿尋仇」，是要死者詹女不要來尋仇的意思嗎？詹朱否認，表示自己只是照抄經文，若未來有機會出獄，他願意繼續賠償被害家屬。

此外，詹朱自稱過去沒犯罪過，殷節則提示他和友人一段對話，其中友人說「調東西較快，卡了我5000塊」，詹朱回「差不多4公克」，殷節不解詢問，這段對話中是什麼東西4公克就價值5000塊？詹朱立即表示「這方面我不想回答。」

詹朱和林姓友人對話也提到，要對方幫他找「8＋9」去嚇詹女，讓對方陷於危險處境後，自己再出面救人，審判長吳孟潔不解他用意為何？

詹朱說，自己上網找過「情感修復師」，這是對方給出的建議，但自己不想花6萬元演出這場戲才找朋友幫忙，吳孟潔聽完一時愣住，並問他「你有判斷能力嗎？」詹朱說，知道這是不對的事。