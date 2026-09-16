投資海外房地產、美崎牛等吸金逾6億元 檢調搜索安盛財富、約談8人

安盛財富公司、安盛資產公司涉嫌在近8年內到處舉辦說明會，主打海外房地產、虛擬資產、綠能產業，甚至還有日本石垣島美崎和牛等投資方案，佯稱年化報酬率最高62%，涉嫌誘騙200名投資人投資累計逾6億元。台北地檢署今搜索約談負責人涂男、林男及業務員等8人到案。

安盛財富公司在求職網站是刊登2018年在台北成立，品牌名稱AMPLE，以產業、金融、區塊鏈為核心發展主軸，推動新金融科技相關投資與服務。

檢調掌握，2018年4月至2026年2月間，「安盛財富」、「安盛資產」公司負責人及旗下業務員，涉嫌在飯店等處舉辦說明會，主打海外房地產、購買藝術品、演唱會行銷、綠能產業、日本和牛及虛擬資產等五花八門的創新投資方案，佯稱年化報酬率10%至62%不等，吸引至少200名投資人誤信方案拿出現金投資，每個方案投資3萬元至200萬餘元不等金額，投資款累計逾6億元。

台北地檢署今指揮調查局台北市調查出兵分8路搜索安盛財富公司、涂姓負責人住居所，約談涂男、安盛資本公司負責人林男及6名業務，共8人到案，將陸續移送複訊。