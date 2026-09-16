台鹽綠能弊案…陳啓昱千萬交保科技監控 曝3次手術不便聲請解除

台鹽綠能弊案審理進入尾聲，台鹽綠能前董事長陳啓昱、前總經理蘇坤煌去年底分別以1200萬元、700萬元交保，加裝科技監控並限制住居與出境、出海，前副總經理郭政瑋也遭科技監控，陳等3人聲請解除科技監控，台南地院今下午審理，檢方仍建請延長。法官表示，近日內將裁定後通知。

台南地院去年底於春節前夕裁定陳啓昱交保1200萬元，家人於一日內籌足保證金，加裝科技監控設備後步出法院。面對科技監控並限制住居與出境、出海期限將屆，陳啓昱、蘇坤煌及郭政瑋3人下午在律師陪同下出庭應訊。

陳啓昱說，有關限制住居與出境、出海沒有意見，願意配合，惟對科技監控部分，請法官審酌對其生活造成很大的不便，尤其期間他動了3次手術，過程也對醫師有所困擾，然而，他尊重審判長的決定。

陳啓昱的律師認為，陳交保後均遵期到庭，惟科技監控對其生活造成不便，且有鉅額保證金在地院，不至於棄保。另陳有就醫需要，科技監控已造成生活及就醫上的不便。

蘇坤煌說，他的生活及工作都在台灣，沒有逃亡之虞，再加上台鹽對其申請假扣押1000萬元。蘇的律師指出，當初具保700萬元保證金已對蘇具有拘束力，沒有必要限制出境、出海及科技監控的必要性。

郭政瑋的律師表示，有關共同被告作證完畢，後續對其有無犯罪所得等不涉及滅證，且郭有2未成年子女及母親要扶養，且搖搖欲墜公司要處理，300萬元保證金對其是沉重負擔，而且郭於審理程序均遵期到庭，生活及工作穩定，沒有再予科技監控限制的必要性。

檢方認為，陳等3人有逃亡之虞的要件尚未消滅，建請繼續限制出境、出海，同時，3人均非無資力之人，保證金仍無法確保後續審理及其執行，科技監控是對其生活、工作所選擇的最低保障，建請延長。