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羅廷瑋遭指「耍官威」家暴又外遇 怒告江肇國求償百萬吞敗

聯合報／ 記者謝亞庭／台北即時報導

民進黨台中市議員江肇國指控國民黨立委羅廷瑋「耍官威」，頻頻上電視或在個人社群上指涉羅家暴、外遇、發動網軍等，令羅不甘受辱，憤而對江提告求償100萬元，並請求移除言論、刊登勝訴啟事。台北地院更一審日前判羅敗訴、江免賠。仍可上訴。

羅廷瑋主張，江肇國去（2025）年3月間對他發表不實言論，接連透過電視節目或個人Threads、Facebook帳號，誣指他耍官威、飆罵醫院官員、毆打且遺棄父親、有小三、家暴妻子，還指涉他曾發動網軍攻擊、施壓黃昏市場房東拒絕罷團承租攤位等。

羅廷瑋認為，江肇國相關言論已造成他名譽重大毀損，加上他是在位於中正區的國會辦公室得知本案侵權言論，北院具管轄權，因此對江提起民事訴訟求償100萬元精神慰撫金，並刊登勝訴啟事。

不過，江肇國卻針對法院管轄權提出質疑。江表示，由於他平日住在台中，本案言論也是他在台中市所發表，侵權行為地應為台中，北院並無管轄權，聲請移由台中地院審理。

北院審酌，有關言論發表侵害名譽權案例，只須行為人向第三人指摘或傳述足以毀損被害人名譽之事，即可成立，被害人聽聞與否並非構成要件，亦即被害人是否知曉自身名譽遭受侵害，與侵權行為的成立無關，更無關乎被害人得知言論的地理位置在哪。

北院強調，何況科技日益發達，媒體及網路傳播工具無遠弗屆，若逕自以「網路上任意見聞者」作為侵權行為地的認定，將違反民事訴訟法「以原就被」原則，導致此類事件動輒全國各地甚至全世界均有審判或管轄權，使得管轄權形同虛設，裁定移送中院審理。

羅廷瑋不服裁定，提起抗告。高院評議卻認為，現下科技化設備普及，訊息的傳播無遠弗屆，即便是在北院管轄區域內，只要有網路都能接收到江肇國的發言，既可以是侵害名譽的結果發生地，也能是主張侵權的行為地，北院自然有管轄權，抗告有理，撤銷原裁定。

全案發回北院審理，更一審昨（15）日判決羅廷瑋敗訴，江肇國免賠。仍可上訴。

國民黨立委羅廷瑋。圖／羅廷瑋辦公室提供
國民黨立委羅廷瑋。圖／羅廷瑋辦公室提供

民進黨台中市議員江肇國。圖／聯合報系資料照
民進黨台中市議員江肇國。圖／聯合報系資料照

羅廷瑋 江肇國 家暴

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