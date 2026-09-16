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北市清潔公司職員爭風吃醋 對質揮拳釀死遭起訴
蕭姓男子不滿于姓同事與前女友過從甚密，日前深夜找于理論，一言不合揮拳毆打于，導致于後腦撞地、送醫不治，于父事後提告蕭重傷害致死罪，士林地檢署清查後依傷害致死罪起訴。
起訴指出，蕭姓男子與于姓男子皆任職於台北市大同區某清潔公司，蕭不滿于與其鄭姓前女友過從甚密，2026年5月26日凌晨0時許在公司宿舍外找于理論，一言不合之下揮拳毆打于，于被打倒、後腦撞地骨折，經送醫後仍因小腦、腦幹出血等傷勢，於5月30日深夜11時許不治身亡。
于父事後提告蕭男重傷害致死罪，士林地檢署檢察官參酌蕭案發時出手攻擊1次、事後有將于送醫等，難認蕭主觀上有重傷害犯意；檢方清查相關事證後，認定蕭涉嫌刑法「傷害致死」罪，近日偵結起訴，本案將行國民法官參審程序。
刑法第277條規定，傷害人身體或健康因而致人於死者，處無期徒刑或7年以上有期徒刑。
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