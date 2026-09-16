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彰化縣議長涉動用公帑輔選表姑 彰檢傳喚相關人員製作筆錄

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導

彰化地檢署指揮調查站偵辦縣議長謝典霖在縣議會宴客，為溪湖鎮長候選人、表姑陳貞妃輔選。彰化地檢署今表示，經多日查訪及資料調閱後，認仍有進一步請相關當事人到案說明的必要，今上午陸續通知相關人士及出席餐敘民眾到案說明，迄今仍由偵辦人員分別詢問製作筆錄中。

陳貞妃是謝典霖的表姑，獲彰化「南霸天」謝家大力支持競選下屆溪湖鎮長。行政院中部聯合中心副執行長吳音寧在個人臉書，揭露謝典霖今年6月23日在縣議會新館宴會廳宴請樁腳和地方人士，席開十多桌，當天餐費、飲料費都由縣議會支付，有違反行政中立之嫌。

彰檢指出，縣議會今年6月間有溪湖鎮民眾參與餐敘活動引發爭議，彰檢分案由檢察官偵辦，並指揮彰化縣調查站調查官蒐證以釐清爭議，經多日查訪及資料調閱後，認仍有進一步請相關當事人到案說明之必要，今日上午陸續通知相關人士及出席餐敘民眾到案說明，迄今仍由偵辦人員分別詢問製作筆錄中。

這件餐敘活動被指縣議長謝典霖動用公帑為表姑陳貞妃輔導，違反行政中立。事後陳貞妃競總強調，餐費和飲料費都沒用到縣議會公款。謝典霖、縣議長服務也也表示，6月23日活動是地方人士參訪縣議會後的餐敘交流，餐費、飲料費都由服務處支付，沒動用縣議會預算、縣議長特別費或任何公帑，因無關選舉，也沒違反行政中立的問題。

彰化地檢署今傳喚參與陳貞妃在縣議會餐敘活動的人員，目前製作筆錄中。記者簡慧珍／攝影
彰化地檢署今傳喚參與陳貞妃在縣議會餐敘活動的人員，目前製作筆錄中。記者簡慧珍／攝影

彰化 彰化縣 謝典霖

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