社工陳尚潔判刑2年！二審首開庭場面混亂 剴剴戰士齊吼重判

1歲男童剴剴遭保母劉彩萱、劉若琳姊妹凌虐致死，兒福聯盟女社工陳尚潔因誤信劉氏姊妹片面之詞，而未察覺孩童遭虐表徵、提升訪視頻率，一審被依過失致死判刑2年。全案上訴至二審，台灣高等法院今（16）日首度開庭，陳在律師陪同下現身，沉默不語；剴剴戰士則在場激動齊呼「重判」，更出現推擠，場面混亂。

高院於今日下午2時30分開庭，首度審理陳尚潔案。剴剴戰士中午集結在法院外頭，大喊「重判陳尚潔」、「見死不救，枉為人母」，更在陳的委任律師現身時，喊話要陳二審認罪。

至於陳尚潔則是下午2時20分左右，在另名律師陪同下壓線抵達。面對一旁剴剴戰士齊吼「重判」，陳低頭不語，現場還一度出現推擠，場面混亂。

全案源於1歲男童剴剴透過兒盟轉介，於2023年9月起改由保母劉彩萱照護。不料，劉彩萱與妹妹劉若琳聯手凌虐，不僅捆綁剴剴四肢、矇眼、餵隔夜飯，還命令他在寒冬中穿尿布罰站、對折身體塞入水桶，導致剴剴受有42處虐待型傷勢，於同年平安夜慘死。

檢方指控，陳尚潔作為負責剴剴收、出養的兒盟社工，卻忽視孩童身上出現不明瘀青、暴瘦、掉牙及神情畏懼、怕生等情形，片面聽信劉彩萱說詞，將受傷原因歸咎於剴剴本身，而未警覺孩子是否遭虐、提高訪視頻率。

一審認定，兒盟在本案有實質監督權，陳尚潔則承擔追蹤剴剴受託狀況的主要權責，屬於自願承擔保護義務，具「保證人地位」。然而，陳本應協助兒盟監督劉彩萱，卻盲目偏信保母卸責之詞，使劉有恃無恐、升級凌虐犯行，導致剴剴死亡，依過失致死罪判刑2年。

剴剴案社工陳尚潔一審被判處過失致死罪2年徒刑，下午二審首開庭，陳尚潔戴口罩、帽子出庭。記者蘇健忠／攝影

剴剴案社工陳尚潔一審被判處過失致死罪2年徒刑，下午二審首開庭，陳尚潔戴口罩、帽子出庭。記者蘇健忠／攝影