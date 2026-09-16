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彰化建案投資人質疑支付命令成犯罪工具 損失3千萬元11年了追不回

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導

收到法院支付命令之日起20天沒到法院提出異議，支付命令就會確定成為聲請強制執行的合法工具，彰化縣李姓房地產投資人今指控他投資的建案，遭詐欺集團利用支付命令的漏洞淘空建設公司資產，害投資人血本無歸，他將向立法院陳情要求修法，避免支付命令成詐團幫兇。

李姓投資人今公開相關資料，表示2015年他和楊姓友人以3千萬元投資員林市某建案，持股兩成，2018年建案銷售一空但倒賠2千多萬元，事後追查原來是遭詐團入侵，建設公司原負責人因債務而轉讓公司給謝姓男子，謝男又以抵債方式轉讓公司給胡姓男子，胡男找鄭姓男子、陳姓男子等人持合作興建契約書向彰化地方法院聲請支付命令。

李姓投資指出，陳男未持有土地卻成合作興建的一員，他們持合作興建契約書向法院聲請支付命令，在真正投資人、承購戶不知情的情況下，建案被強制查封，造成60多戶承購戶驚恐，建設公司第二代謝男為表示對購屋者「有交代」簽發82張本票，金額多達1億4千萬元，劉姓建築師簽本票2600多萬元，連同支付命令產生債務1億2500萬多元，全部債務多達3億元，所以發生建案銷售一空但建設公司賠錢，投資人血本無歸的怪事。

李姓投資人表示，胡男、鄭男等人利用偽造的合作興建契約書到法院公證，聲請支付命令，一步步查封建案、掏空公司資產，令投資人無法相信的是司法應該保護百姓，卻被有心犯罪者利用支付命令的法律漏洞詐騙民眾。

李姓投資人說，全案經彰化調查站調查後移送彰化地檢署偵辦，複訊移送彰化地方法院審理，謝男被判有期徒刑2年多，劉姓建築師無罪，其餘成員迄今沒事，讓他覺得司法制度沒還建案投資人應有公道，有心犯罪者沒受到應有制裁，難道司法已經變成保護壞人的幫兇？他將向立法院陳情，要求修改法院支付取得方式必須經過調查，不能任何人聲請都可取得，以免成為有心犯罪者的幫兇。

<a href='/search/tagging/2/彰化縣' rel='彰化縣' data-rel='/2/249352' class='tag'><strong>彰化縣</strong></a>建案投資人今痛訴法院支付命令的漏洞，要求立法院和相關部會修法。記者簡慧珍／攝影
彰化縣建案投資人今痛訴法院支付命令的漏洞，要求立法院和相關部會修法。記者簡慧珍／攝影

彰化縣建案投資人今抗議法院支付命令有漏洞成為犯罪工具。記者簡慧珍／攝影
彰化縣建案投資人今抗議法院支付命令有漏洞成為犯罪工具。記者簡慧珍／攝影

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