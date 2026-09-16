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台南雙警命案二審將宣判 凃二姊向黃偉哲發聲：請表態支持嚴刑峻法

聯合報／ 記者袁志豪／台南即時報導

台南市警第二分局民權派出所警員凃明誠、曹瑞傑4年前追緝失竊車輛，遭明德外役監逃犯林信吾砍殺55刀雙亡，林一審被判兩個死刑，林不服上訴，台南高分院今言詞辯論終結，全案預定12月18日宣判；凃的二姊凃怡婷表示，希望市長黃偉哲公開表態、正面回答支持嚴刑峻法。

林信吾今出庭首次對被害人家屬道歉說「我對不起家屬、對不起二位警官」，凃二姊哭喊「不接受」；林說，對於家屬、律師及檢察官所說，實在不知道怎麼表達對此自責的心情，他書讀的不多，不知道用何文字及說法才能表達內心的懊悟。

凃怡婷今天中午開庭結束後向本報記者表示，今天言詞辯論終結，將於12月18日上午9時30分宣判，等待被害人家屬的會是什麼呢？「檢察官跟律師，還有我們都盡全力了，只能交給天意」。

凃怡婷指出，她想跟市長黃偉哲說，此時此刻，您是台南人的市長！然後，才是民進黨黨員，市民的生命安全，不該有任何政黨意識形態妥協的空間；市長不能在「廢死」與「嚴懲」的爭議中選擇沉默噤聲！請市長公開表態支持嚴刑峻法，以維護社會秩序。

凃怡婷希望，請市長放下黨派包袱，站回市民身邊！不要讓黨意凌駕民意，更不要因政治立場而選擇漠視被害人家屬的眼淚；政治人物的任期是有限的，但留給社會的影響是極其深遠的，請您站出來為遇害市民發聲，捍衛這片土地最基本的正義與安全！

凃怡婷認為，「地方首長沒有沉默的權利！請放下黨派包袱，站回市民身邊，以嚴刑匡正社會秩序，還給社會最基本的治安與正義」，且過去黃市長擔任立法委員時曾說「死刑可以安慰受害者家屬的傷痛」，希望市長這次也能挺身而出發聲，不要態度曖昧閃躲、不正面回答。

凃怡婷質疑，接連發生的殘忍犯罪令人髮指，從新北姊妹當街慘遭丈夫持刀殺害，到台中護理師被撞後，再遭嫌犯迴轉蓄意輾壓致死；為何現今的司法，總是看到被害人家屬在公眾面前絕望下跪、痛哭失聲，而手段殘忍、人性泯滅的加害人，卻能毫無後顧之憂地躲進廢死的司法保護迴圈裡？

凃怡婷說，這是身為被害人家屬心中最沉痛的詰問，希望國家不要造成一個事實，在台灣，光天化日下殘忍殺害二個警察，也不會接受死刑制裁；另外，四年多了，很擔心大家忘記明誠跟瑞傑，讓案子石沉大海，希望社會大眾能夠關注本案，家屬由衷感激。

凃怡婷表示，希望市長黃偉哲公開表態、正面回答支持嚴刑峻法，以維護社會秩序。圖／凃怡婷提供
凃怡婷表示，希望市長黃偉哲公開表態、正面回答支持嚴刑峻法，以維護社會秩序。圖／凃怡婷提供

黃偉哲 台南 命案

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