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彰化縣議長謝典霖涉違反選舉行政中立被約談？彰檢：下午說明

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導

彰化地檢署指揮調查站偵辦縣議長謝典霖在縣議會宴客，為溪湖鎮長候選人、表姑陳貞妃輔選，今約談謝典霖、縣議會主管，及陳貞妃和她的競選團隊重要成員；彰檢表示，偵查告一段落，今午對外說明。

據了解，彰化調查站7月已到縣議會搜索並帶回資料，也約談縣議會主管釐清檢舉內容，8月繼續追查，但縣議會遭公開檢舉之後即要求陳貞妃競總支付餐費和飲料費，強調並用動用公帑。地檢署檢察官指揮調查站首度約談陳貞妃等人。

彰檢證實指揮調查站偵辦謝典霖、陳貞妃一案，強調待偵查告一段落將對外說明，目前不方便公開。

陳貞妃是謝典霖的表姑，獲彰化「南霸天」謝家大力支持競選下屆溪湖鎮長。行政院中部聯合中心副執行長吳音寧在個人臉書，揭露謝典霖今年6月23日在縣議會新館宴會廳宴請樁腳和地方人士，席開十多桌，當天餐費、飲料費都由縣議會支付，有違反行政中立之嫌。

事後陳貞妃競總強調，餐費和飲料費都沒用到縣議會公款。謝典霖、縣議長服務也也表示，6月23日活動是地方人士參訪縣議會後的餐敘交流，餐費、飲料費都由服務處支付，沒動用縣議會預算、縣議長特別費或任何公帑，因無關選舉，也沒違反行政中立的問題。

謝典霖服務處強調，縣議會向來開放及歡迎各界民眾參訪，6月23日只是很單純地方人士餐會交流，餐會後大家依例合影留念，非選舉造勢活動，更不是為了選舉請客吃飯，若真為輔選目的，不會拍大合照留下話柄，希望外界客觀看待，以免模糊焦點。

部分被傳訊人員被帶到<a href='/search/tagging/2/彰化縣' rel='彰化縣' data-rel='/2/249352' class='tag'><strong>彰化縣</strong></a>調查站調查。記者劉明岩／攝影
部分被傳訊人員被帶到彰化縣調查站調查。記者劉明岩／攝影

部分被傳訊人員被帶到彰化縣調查站調查。記者劉明岩／攝影
部分被傳訊人員被帶到彰化縣調查站調查。記者劉明岩／攝影

謝典霖 彰化 彰化縣

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