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顧客面前照偷不誤！花蓮男偷遍店家 檢方聲押獲准
花蓮市中山路一帶近期接連發生愛心捐款箱及店家零錢遭竊事件，花蓮警分局追查後，鎖定45歲黃姓男子涉有重嫌，發現他自8月中旬起陸續在市區多家店家行竊，涉案金額逾數萬元，全案依竊盜罪移送花蓮地檢署偵辦，檢方向法院聲請羈押獲准。
警方表示，黃姓男子涉嫌趁店家忙碌或疏於留意時，直接拿走櫃檯上的愛心捐款箱及零錢後離開，犯案地點遍及市區商店及超市，員警調閱監視器畫面、比對犯案特徵後，確認多起案件為同一人所為，日前將黃男拘提到案。
據了解，8月15日市區一家飲料店遭竊約2萬元，店家將監視器影像公布上網，引發網友熱議，警方循線將黃男帶回說明，但因非現行犯案件，完成筆錄後依法請回，但黃男未因此收手，之後又接連犯案。
警方指出，黃男8月24日涉嫌在一家火鍋店前搬走愛心捐款箱；9月11日更在店門口有顧客在場情況下，直接將零錢箱帶走，行徑大膽，經深入追查，黃男除坦承本案外，另供認涉及其他2起竊盜案件，警方隨即擴大清查，一併偵辦。
全案訊後依竊盜罪嫌移送法辦，檢察官認為有羈押必要，向法院聲請羈押獲准。警方呼籲，店家應加強防竊措施，將捐款箱及現金放置於可隨時查看的位置，並利用固定裝置及監視設備提升安全性，若發現可疑人士或異常狀況，應立即報警並保存相關影像資料，以利警方追查。
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