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台南殺警案二審12月18日宣判 林信吾：「法官怎麼判，我都接受」

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

台南市警第二分局民權派出所警員凃明誠、曹瑞傑四年前追緝失竊車輛，遭明德外役監逃犯林信吾砍殺55刀，林一審被判兩個死刑，林不服上訴，台南高分院今開辯論庭，林首次當庭向家屬道歉，凃二姊哭喊「不接受」，林說「法官怎麼判，我都接受」，全案預定12月18日宣判；林庭後還押途間，曹哥哥憤憤不平乘機踹了林一腳。

檢辯雙方今為林有教化可能性，是否處以死刑攻防。檢察官曾昭愷難得以12分鐘論述「教化可能性是潛藏廢死思想特洛伊木馬？」，指他必須為天上的兩員警在法庭上講話。他表示，司法有沒有回應被害人、家屬、社會及人民對司法的信賴，及正義是否得以伸張。

他認為，有無教育化可能性就不能判死刑，這是一個無法操作的虛假命題，除了上帝之外，沒有任何人能夠判斷他人有無教化的可能性。原審判回應被害人家屬及社會所需要的正義，最近高雄高分院及新北地院也聽到社會對正義的需求，請合議庭看看家屬、警察、社會及維持公權力尊嚴，他說，不相信教化的可能性，這是國王新衣的誤導，請合議庭維持死刑宣告。

然而，林信吾首次道歉說「我對不起家屬、對不起二位警官」，凃二姊哭喊「不接受」。他說，對於家屬、律師及檢察官所說，實在不知道怎麼表達對此自責的心情，他書讀的不多，不知道用何文字及說法才能表達內心的懊悟。

他提及逾期未歸，犯下滔天大罪時，再遭凃大姊反駁，「你不是逾假未歸，而是脫逃」。他表示，監獄內教悔師要他真心懺悔，上帝會原諒他，即便是上帝原諒他，他也沒辦法原諒自己。老師要他念經抄寫佛經，他無法給實質補償，只能抄寫佛經，迴向給兩位警官，稍微彌補其罪過。

凃二姊哽咽說，這案件審理迄今已經4年，對被害家屬而言很折騰，過程也很rough；林信吾所為造成不可抹滅的傷害已經說明一切，且中正犯防所鑑定林的教化可能偏低，希望法院能回歸審判的初衷，以維持正義，讓這原本可以避免的悲劇，「到我們為止」她強調，林信吾罪證確鑿，請法官判處死刑。

凃大姊也說，4年來承受這一切，我們到底做錯什麼？為什麼哭的都是我們，而且林信吾一次又一次犯罪，甚至脫逃，根本沒有悔悟之心，也未受到罪責相當的判決，為何為治安奮鬥的員警為何而死，而且還造成二名員警死亡，請司法還給我們一個公道，請法官判處他死刑。

曹瑞傑的哥哥也當庭念出分別寫給瑞傑及審判長的兩封信，提及兄弟從小到大生活的點點滴滴，還有許多抱負及事情尚未完成。他說，直至兩人躺在一塊竟在接體車上，甚至為你換穿衣服，這是第一次也是最後一次。他說，親自送你最後一程，希望下輩子還能當你的哥哥，希望這次可以平安長大。

他也說，如今瑞傑失去說話的機會，他不是一時的憤怒，家屬傷害從沒有消失過，這重大案件是對公眾執勤員警的傷害，而非私人恩怨，他以最沈痛的請求法官依法判斷，他再也等不到瑞傑回家，希望 司法給我們一個公道。

台南高分院今開辯論庭，林信吾首次當庭向家屬道歉，凃二姊哭喊「不接受」，林說「法官怎麼判，我都接受」，全案預定12月18日宣判。聯合報系資料照
台南高分院今開辯論庭，林信吾首次當庭向家屬道歉，凃二姊哭喊「不接受」，林說「法官怎麼判，我都接受」，全案預定12月18日宣判。聯合報系資料照

林信吾 殺警案 法官 台南

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