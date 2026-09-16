涉不法利益121億！京華城土地遭扣押 鼎越四度抗告成功

民眾黨前主席柯文哲涉京華城案，一審認定柯收賄，違法讓京華城取得20％容積獎勵，並使鼎越開發取得相當於121億元不法利益，台北地院也於今年4月四度裁准扣押京華城土地。鼎越則於日前提起抗告，台灣高等法院四度裁定撤銷，發回北院更裁。

全案源於偵查期間，北檢認定京華城案所獲得的容獎為犯罪所得，為了確保日後追徵執行，2024年10月向法院聲請扣押由鼎越所有、位於台北市松山區西松段的京華城土地，前後獲北院三度裁准，禁止鼎越買賣或移轉土地。

沒想到，鼎越三度抗告成功。今年4月8日，鼎越母公司中石化宣布擬出售京華廣場土地，北院也緊急在同日四度作出裁定，准許扣押。

鼎越不服扣押裁定，第四度提起抗告。高院評議認為，京華城細部計畫案遭台北市府於今年5月22日撤銷，鼎越取得容獎20%所形成的財產利益是否仍存在，已有疑義。

高院也函詢北市府，有關此細部計劃案撤銷的行政處分是否已經確定？但獲函覆鼎越提起訴願，相關程序仍在進行，因此本案聲請扣押的不法利得是否仍存在？整體數額或範圍為何？存在形式為何等事項，均尚未確定。

高院認為，有關本案扣押的原因及必要性都有進一步釐清的必要，原審法院未斟酌這些新情勢便作出裁定，並不妥適，撤銷發回北院更裁。