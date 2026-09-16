涉吸金30億求刑12年 天逸財金創辦人被控掏空寶島極光逾2千萬起訴

知名供應鏈金融科技商「天逸財金」創辦人温峰泰，取得上櫃公司寶島極光公司（更名為富育榮綱公司）經營權期間，涉嫌花1300萬餘元向大陸天逸集團購買「跨境貿易供應鏈金融系統」，又讓寶島極光公司支付天逸員工的薪資、勞健保等，共掏空2814萬餘元。台北地檢署今依證券交易法非常規交易、特別背信罪嫌起訴温等4人。

天逸財金科技服務公司則是提供供應鏈金融、應收帳款承購、應收帳款融資等業務功能平台，近年來也有AI顧問式服務，提供給中小型企業數位轉型服務。上櫃公司寶島極光2022年間改名富育榮綱公司，上櫃電子零組件公司，除了磷銅球業務，還有電子零組件貿易及代理業務。

檢調追查，時任天逸董座的温峰泰，2018年取得寶島極光公司經營權，2020年間涉嫌以寶島極光名義，向大陸天逸武漢公司購買「跨境貿易供應鏈金融系統」但對寶島極光無實際效益，造成寶島極光損失1312萬餘元。

檢方查出，温峰泰與總經理高維屏涉嫌將1400萬餘元裝修的寶島極光士林辦公室，無償交換天逸台灣士林辦公室，導致寶島極光損失972萬餘元；另，温涉將天逸的員工掛在寶島極光名下，由寶島極光支付薪水、勞健保，致寶島極光損失530萬餘元。

另，温峰泰涉嫌透過天逸公司、「基金隊長」服務網站，推出保本、固定配息的借款方案，涉嫌5年吸金高達30億餘元。北檢今年6月依違反銀行法起訴11人，對温峰泰求刑12年，總經理高維屏、副總張榮貴及天盈公司負責人王志模各求刑9年。