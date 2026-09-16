護主心切？停車糾紛愛犬湊一腳 土城夫婦過失傷害各處拘役10日

新北市土城區一對住在一樓的張姓夫婦，今年5月29日傍晚，丈夫因停車問題與一名孫姓女子發生爭吵，此時家中所養的愛犬竟聞聲衝出門外，將孫女撲倒咬傷。經孫女提告，新北地方法院認定，夫婦倆未即時將大門關好並看管愛犬，依過失傷害罪判處2人各拘役10日，得易科罰金。

判決指出，案發當天近17時半， 孫姓女子因將機車停放在夫婦一樓住處大門外，與張夫爆發口角。不料夫婦所養的愛犬在屋內聽到陌生人的聲音，先是興奮地撲向一樓大門，又因張夫未將門關上，大門受到犬隻本身重力而開啟，導致愛犬衝出門外，撲倒孫女並咬傷其左上臂。

事後孫女憤而驗傷提告，且拒不和解，法官調查後認定，當下張夫未將大門確實關上，人在屋內的張妻也疏於看管愛犬行蹤，以致愛犬跑出家門攻擊孫女，2人確有過失，各依過失傷害罪處拘役10日，如易科罰金則以1000元折算1日。可上訴。