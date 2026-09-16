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假驅魔誘翁百萬弒子 陰陽師再爆半年前曾毒殺乾兒子詐保

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園即時報導

自稱「陰陽師」的吳姓男子長期負債，遊說褚翁花百萬處理罹有思覺失調症長子，載往竹縣工寮虐打後強行注射過量海洛因致死；檢警追查另發現，吳男半年前也以同樣手法毒殺義子，詐領451萬餘元保險金。桃園地檢署偵結，將吳等7人依殺人等罪起訴並建請續押。

桃園地檢署檢察官李亞蓓今年5月20日接獲褚姓男子於家中死亡相驗案，初步勘驗發現全身瘀青的43歲褚男應遭人殺害，隨即指揮蘆竹警分局組成專案小組偵辦，查出褚男70歲的父親、57歲綽號孔雀、自稱陰陽師的男子吳祐陞及47歲傅男、68歲黃男、47歲李男、69歲梁男及47歲張男等7人涉有重嫌，當天循線拘提、逮捕到案，均經法院裁准羈押。

檢警後續解剖、鑑識發現，褚男雖曾遭毆打，致命主因是遭施打過量海洛因毒品中毒。偵辦期間，檢方進一步追查吳祐陞過往涉案情形，發現他曾對債主保證「我有保險金、一定有錢還」云云，深入追查發現他的34歲陳姓義子於2025年12月下旬同樣也是在家中死於注射過量海洛因中毒死亡，兩案手法高度相似，遂擴大調查。

起訴指出，褚男因罹有思覺失調症，今年4月初住院治療，褚父為此委託「世界華人先祖祭祀機構〈蓮花家族〉」創會理事、自稱陰陽師的吳男辦法事。吳男貪圖褚翁的不少報酬，竟對迷信的褚翁誆稱其長子遭魔鬼附體、惡性重大、不能留、否則出院後會將褚家大小及其他親友殺害，而他可協助幫忙「處理掉」。

褚翁為免家人遭害竟信以為真，今年5月17日在桃園蘆竹家中允諾以新台幣100萬元委託吳祐陞殺子，隔天先行支付現金50萬元，吳男支付3萬元給傅男共同執行，召集黃、李、梁、張等4男（此4人誤以為只是帶褚家長子上山管教、修理、看管數日，不知殺人計畫），表示要帶褚子到山上管教。

今年5月19日上午吳男駕車載著褚翁、傅男及不知情的陳姓義子之妹同去桃園療養院接褚子出院，一行5人隨後至龍潭區小橋流水餐廳用餐。梁男另駕車搭載黃、李、張，並攜帶鐵棍、膠條等可凶器先行抵達。

餐後眾人將褚子帶往新竹縣芎林鄉偏僻工寮，褚子不願進入遭吳等4人以打耳光、鐵棍毆打身體等方式，強迫其進入工寮最裡面的房間，剝奪行動自由；黃等3人並持鐵棍、膠條毆打褚子頭部、臉部、頸部等部位，致其受有多處擦挫傷、撕裂傷及皮下出血。

期間，吳男曾致電褚翁問「要不要留」，褚父答「不要」。吳、傅趁黃等4人在客廳未在房內時，由吳指示傅在針筒填裝大量海洛因強行對褚子注射，當場造成褚子中毒失去意識。隨後指示黃等4人將褚子搬上車，由吳晚10時許載回蘆竹褚家，直到20日清晨4時，蘆竹警方據報前往，發現褚子無意識躺在車內後座，緊急送醫已於到院前無呼吸心跳死亡。檢警相驗後，將一干人等陸續逮捕到案。

檢察官李亞蓓於偵辦命案期間，得知吳男的34歲陳姓義子不久前同樣死於施打過量海洛因中毒身亡，認有蹊蹺，立刻指揮專案小組深入追查，並調閱相關金流及投保資料，驚見吳男早已為去得保險金布局，先於2024年間認陳男為乾兒子，並於去年10月9日幫義子投保富邦人壽保險。

由於吳男長期負債，且陳姓義子曾虧空世界華人先祖祭祀機構公款約200萬元，吳男為圖450萬餘元保險金清償債務及彌補虧空，竟於2025年12月25日下午至26日下午間，在陳姓義子住處，先讓他服用安眠藥，再以針筒注射過量海洛因，致陳男中毒性休克死亡，陳死亡後，吳取得其身故保險金451萬餘元，全數花用殆盡。檢方認定，吳另涉為謀取保險金而殺害義子。

桃園地檢署襄閱主任檢察官吳靜怡表示， 就褚男死亡部分，認定褚翁涉犯家庭暴力防治法及刑法殺人罪；吳祐陞、傅男則涉犯三人以上共同攜帶兇器，對精神障礙之人剝奪行動自由、殺人，以及以強暴方法使人施用第一級毒品等罪嫌。褚翁、吳、傅姓男子3人另依國民法官法起訴。

黃、李、梁、張等4人部分，檢方認定他們對殺人犯行不知情，且沒有參與施打毒品，依三人以上共同攜帶兇器，對精神障礙之人剝奪行動自由罪嫌提起公訴；吳祐陞另就陳男死亡部分，涉犯殺人及以非法方法使人施用第一級毒品等罪嫌。考量7名被告所涉均屬重罪，且案情複雜並有逃亡可能，建請法院繼續羈押7人。

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自稱「陰陽師」57歲男子吳祐陞位於桃園八德建國路的「世界華人先祖祭祀機構〈蓮花家族〉」住處。圖／桃園地檢署提供
自稱「陰陽師」57歲男子吳祐陞位於桃園八德建國路的「世界華人先祖祭祀機構〈蓮花家族〉」住處。圖／桃園地檢署提供

自稱「陰陽師」57歲男子吳祐陞位於桃園八德建國路的「世界華人先祖祭祀機構〈蓮花家族〉」住處。圖／桃園地檢署提供
自稱「陰陽師」57歲男子吳祐陞位於桃園八德建國路的「世界華人先祖祭祀機構〈蓮花家族〉」住處。圖／桃園地檢署提供

乾兒子 海洛因 思覺失調症

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