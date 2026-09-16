協禧電機董座不起訴被撤銷 涉內線交易賺28萬起訴

上櫃公司「協禧電機」2020年公告買回庫藏股的利多消息，董事長黃瑞益及胞姊黃彩雲涉嫌在禁止交易期間買賣股票套利，胞姊已被起訴，董座不起訴部分發回續查。台北地檢署今偵結，認為董座也涉內線交易獲利28萬餘元，依法起訴。

檢方追查，國內知名的散熱系統與冷卻風扇製造商「協禧電機」2020年3月24日重訊公告董事會決議買回庫藏股，股價3天內相較同期同類股大漲超過12%，此利多消息是董事長黃瑞益在董事會決定辦理，董事會決議僅是形式作業，此案的禁止交易期間為3月3日至3月25日。

北檢去年起訴黃彩雲涉內線交易，涉嫌買635張公司股票獲利294萬餘元。黃瑞益當時否認犯行，沒有收人頭帳戶也沒有告知黃彩雲重大消息，是胞姊自行操作，罪嫌不足不起訴。檢方依職權送台灣高等檢察署再議，台高檢認為偵查未完備，發回北檢續查。

北檢二度偵查，認定黃瑞益也涉內線交易。起訴指出，協禧電機董事長黃瑞益銘明知買回庫藏股將減少流通股短期供應量、提升每股盈利，對公司是利多消息，涉在禁止交易期間指示他人購買80張公司股票，事後賣出獲利28萬4939元。