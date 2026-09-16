金溥聰挨批「藍白破局戰犯」求償600萬 蔡正元二審仍免賠

國安會前秘書長金溥聰擔任侯友宜總統大選競總執行長時，遭前立委蔡正元指控「破壞藍白合」、製作「假民調」欺騙時任國民黨主席朱立倫，自認相關言論已侵害他名譽，憤而對蔡提告求償共600萬元，一審敗訴。全案上訴至二審，台灣高等法院今（16）日駁回上訴，蔡仍免賠。

全案源於2024年總統大選期間，蔡正元先後上陳文茜主持的「文茜的世界周報」、三立「關我什麼事」及「麥玉潔辣晚報」等節目，指控金溥聰破壞藍白合、製作假民調欺騙朱立倫、耍弄權力等，又於個人臉書上散布不實謠言，指涉金「怪人」、「自私又懷鬼胎」。

金溥聰不甘受辱，認為蔡正元攻擊他的共4段言論已侵害他名譽，針對其中2段蔡正元的個人言論各求償150萬元，總計300萬元。此外，金認為陳文茜主持隨蔡起舞，同樣提告求償300萬元，要求陳、蔡負連帶賠償責任，並下架節目片段。

一審期間，金溥聰和蔡正元唇槍舌戰。金表示，他在選舉期間擔任侯友宜的執行長，並沒有反對「藍白合」，而是主張侯友宜為正、柯文哲為副，且他從政以來謹守分寸、從未踰矩，願意接受任何查證，也會堅持到底、力爭清白。

蔡正元則反批，金溥聰承認自己是最後決策者，本案是在評論的是「維護重大國家公益事項」，而非針對他個人。蔡直言，金說沒有阻礙藍白合，沒有人會相信，且金破壞藍白合的經典在於「遊覽車初選」機制，這就是金阻礙藍白合的工具。

一審審理認為，藍白合是否能夠成功，是當時輿論廣泛討論的話題，攸關公眾利益，具高度公共、公益性，且有媒體報導相關事件，蔡正元在陳文茜節目中的發言，已經合理查證，縱使因錯誤認知所致，也不全然是憑空捏造，且是就可受公評事項而合理評論。

一審審酌，蔡正元的用詞雖非正面肯定用語，卻難認是謾罵貶抑之詞；又金溥聰作為知名公眾人物，個人名譽相較於言論自由應有較高程度的退讓，縱使蔡的言論令金不悅，但蔡所做的評論屬於公共事務，難以認定是直接貶損金的名譽，判金敗訴。

前立委蔡正元。圖／聯合報系資料照