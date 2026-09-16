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速限60開到101！她被重罰1萬2 測速公差解讀不同…1審撤銷2審翻案判罰

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導

郭姓女子在速限60公里的隧道內開車，因時速101公里收到1萬2000元罰單。她主張時速僅99公里，訴請撤銷罰單。一審法官以測速器檢定公差1公里，郭女可能時間100公里，未超過40公里判撤銷罰單。監理單位不服上訴，二審法官指應以測得數據為準，原判決違法求予廢棄，郭女仍得繳1萬2000元罰鍰。

道路交通管理處罰條例規定，開車超速處1200元以上，2400元以下罰鍰，但超過超過40公里，罰鍰提高到6000元以上，3萬6000元以下。

判決指出，郭女2023年8月20日傍晚開車行經基隆港東岸聯外道路南下3.69K隧道內時，測速器測得時速101公里，監理機關裁處1萬2000元罰鍰，吊扣汽車牌照6個月。

郭女不服提起行政訴訟，主張車速為99公里，測速照相機有誤差，她並未超速超過40公里，聲明原處分撤銷。

台北高等行政法院地方行政訴訟庭法官審理後，2025年3月7日宣判，指依標準檢驗局公告實施的雷射測速儀檢定檢查技術規範，時速低於150公里時，檢定公差小於或等於時速1公里，意即檢定公差在最大值1公里時，郭女時速可能為100公里，超速未超過40公里，判決撤銷處分，並由監理機關另為裁罰。

監理機關不服判決並提及上訴，台北高等行政法院高等行政訴訟庭法官審理後指出，雷射測速儀檢定檢查技術規範，僅是標準檢驗局對雷達測速科學儀器設備，是否合格的技術性判定基準，即在公差值範圍內認具法定執法效力，並非必然存在誤差值。

法官說，舉發機關不允許在測得數值上，自行加上公差可能最大值，作為超速最高速率而對行為人有不利認定。同理也不容許被舉發人，以實際測得數值減去公差可能最大值，作為行車實際速度，否則就違背以合格科學儀器取得證據資料，證明是否違規的立法要旨。

法官指出，郭女開車經合格雷達測速儀測得時速101公里，即具有可信性，監理機關以郭女超速41公里裁罰並無違誤。一審判決以公差為由，撤銷原處分違反經驗法則、論理法則及證據法則，監理機關指原判決違法有理由，日前宣判一審判決廢棄，並自為判決，駁回郭女一審訴訟，不得上訴。

公路速限60公里，郭女開車超速41公里，不服被罰1萬2000元，訴請撤銷罰單。一審以測速器檢定公差1公里，郭女可能只超速40公里，未超過40公里判決撤銷。監理機關上訴，二審指應以測得數據為準，判決原判決廢棄，郭女仍得繳1萬2000元罰鍰。圖／翻攝自GoogleMap
公路速限60公里，郭女開車超速41公里，不服被罰1萬2000元，訴請撤銷罰單。一審以測速器檢定公差1公里，郭女可能只超速40公里，未超過40公里判決撤銷。監理機關上訴，二審指應以測得數據為準，判決原判決廢棄，郭女仍得繳1萬2000元罰鍰。圖／翻攝自GoogleMap

速限 測速 隧道 罰單

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