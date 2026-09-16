上櫃杏國新藥董座李志文涉內線交易 繳50萬判緩刑3年

上櫃杏國新藥公司董事長李志文及兼任公司機要秘書的妻子郭令芳，被控在公司公告研發新藥獲准執行第三期人體臨床試驗及董事會通過減資決議消息前，指示杏國公司管理處協理樓怡美買賣股票獲利，杏國董事賴博雄也預先賣股獲利，台北地院審理，依證交法內線交易罪判李志文有期徒刑1年7月，緩刑3年，向公庫支付50萬元。

郭令芳同罪判處有期徒刑1年9月，緩刑3年，向公庫支付120萬元；樓怡美判有期徒刑1年8月，緩刑3年，向公庫支付30萬元；賴博雄判有期徒刑1年8月，緩刑3年，向公庫支付80萬元。全案可上訴。

調查指出，杏國於2022年1月委託美商安美睿生技有限公司，撰寫杏國公司研發中胰臟癌新藥EndoTAG-1的第三期人體臨床試驗計畫書，安美睿3月向美國食品藥品監督管理局（FDA）完成送件，FDA要求安美睿公司提供相關資料獲得回覆後，未再提出任何疑問，杏國公司因此於4月7日公告獲准通過執行第三期試驗的消息，股票連2 天大漲18.59％；4天後，杏國又公告董事會決議辦理減資以彌補虧損的消息，隔天股票下跌9.97％，近乎跌停。

檢調調查，杏國公司早在3月中就已召開董事會通過減資案，並決議授權李志文視子公司評估結果辦理，李志文早已得知利空消息。

不過，李志文涉指示樓怡美利用人頭預先買進公司股票，又在杏國公告新藥獲准三期試驗的利多消息後賣出，不法獲利4萬5479元；郭令芳也涉嫌指示樓或自行賣出股票避損28萬6000元，賴博雄另涉在公告減資利空消息前賣出2萬股，不法獲利14萬7000元，全案依證券交易法內線交易罪起訴。

法院審理，李志文4人都認罪，判決指出，分別審酌李志文、郭令芳、樓怡美及賴博雄的職業、社會經歷及生活狀況，他們對內線交易禁止規範應具備相當認知，竟不思遵循法律規範為內線交易犯行，考量他們偵、審中坦承犯行，如有所得也全數繳交，犯後態度良好，依法判決。