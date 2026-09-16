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雲林黑心商掛羊頭賣狗肉 狂埋廢棄物海削6億21人起訴求刑

聯合報／ 記者陳雅玲蔡維斌／雲林即時報導

雲林縣林姓工程行負責人涉嫌假藉承攬莿桐鄉大美段的擋土牆工程之便，四處向環保公司招攬處理建築等廢棄物，未經處理即堆置在莿桐的工地，總數達約八萬多公噸，以廢棄物處理成本折算的不法所得達逾六億餘元。案經雲林地檢署偵查終結，今天以廢清法起訴不法集團共21人及7家公司，並追繳全數不法所得。

雲林地檢署指出，以林姓男子（51歲，雲林台西鄉人）為首的犯罪集團，從2022年起由林出面標得位於雲林莿桐鄉大美段的一項擋土牆工程，以施工之名，行堆置廢棄物之實，聯合7家專門代工處理廢棄物的環保科技公司，在雲、嘉、南彰化等地區收取廢棄物。

檢方指出，合法的環保公司處理廢棄物理應依法定程序處理，但7家公司為節省拆解廢棄物的成本，竟把所收取的廢棄物未經拆解分類處理，直接交由林姓主嫌，再委託負責載運的交通公司或個人，把大量廢棄物運抵莿桐工地堆置或回填。

經查所堆置或回填的包括土木、建築廢棄物混合物、混凝土塊、廢玻璃纖維、廢塑膠混合物等事業廢棄物，經兩年堆置的堆面積達約4萬3025立方公尺，合計數量約3萬至8萬公噸，以每公噸1萬8000元處理費計算，總計可省下6億至15億餘元處理成本費用，今天起訴後，將7家公司不法所得連同司機載運的不法所得，將全數依法追繳、沒入。

檢方認為林嫌未經許可且無任何許可登記，即從事非法清運廢棄物，長達兩年，嚴重破壞國土環境， 連同7家公司負責人及司機共21人今天依廢棄物清理法起訴，並對林嫌求刑3年以上。

雲林環保局獲報開挖莿桐大美工地，發現現場堆置大量混合事業廢棄物。圖／雲林地檢署提供
雲林環保局獲報開挖莿桐大美工地，發現現場堆置大量混合事業廢棄物。圖／雲林地檢署提供

雲林環保局獲報開挖莿桐大美工地，發現現場堆置大量混合事業廢棄物。圖／雲林地檢署提供
雲林環保局獲報開挖莿桐大美工地，發現現場堆置大量混合事業廢棄物。圖／雲林地檢署提供

雲林環保局獲報開挖莿桐大美工地，發現現場堆置大量混合事業廢棄物。圖／雲林地檢署提供
雲林環保局獲報開挖莿桐大美工地，發現現場堆置大量混合事業廢棄物。圖／雲林地檢署提供

雲林環保局獲報開挖莿桐大美工地，發現現場堆置大量混合事業廢棄物。圖／雲林地檢署提供
雲林環保局獲報開挖莿桐大美工地，發現現場堆置大量混合事業廢棄物。圖／雲林地檢署提供

經開挖土壤下方遭掩埋混合事業廢棄物。圖／雲林地檢署提供
經開挖土壤下方遭掩埋混合事業廢棄物。圖／雲林地檢署提供

雲林 廢棄物 擋土牆 工地

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