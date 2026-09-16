鉛球冠軍刺死18歲高三女…他第6任女友 精神鑑定揭不符19條減刑

台中25歲詹朱姓（複姓）男子在校曾奪下鉛球冠軍，他不滿18歲高三詹姓女友分手，去年5月以交還寵物鼠為由約見面，光化日下刺死她涉嫌殺人；台中地院國民法庭密集3天審理，今上午精神鑑定報告揭露詹朱一共交往6位女友，其疑有反社會人格傾向，但不符刑法第19條減刑要件。

全案源於，詹朱男與詹女曾遠距離交往，分手後詹朱想復合，2025年5月10日詹朱約詹女到台中歸還她寵物鼠，卻在南屯區社區樓下行凶，當眾朝詹女胸口、脖子猛刺數刀斃命，詹朱再往自己胸口刺幾刀也被送醫，檢方依殺人罪嫌起訴詹朱。

中院今上午由精神鑑定醫師洪崇傑作證，他根據鑑定報告發現詹朱男自國小父母離異，對他影響頗大，造成其兒時在校沈默寡言、敏感，家庭因經濟狀況困窘領有低收補助，他高中時被老師發現有丟鉛球潛能成為選手並曾奪冠，大學因受傷才中斷。

鑑定也發現，詹朱22歲時父親過世，他邊讀大學還需擔任粗工、跑外送，半工半讀支應學費，也會拿零用錢給詹女，後也考上碩士但中途休學。

此外，詹朱也自承過去曾交往5位女友，詹女是他第6任女友，過去曾遭第2任女友劈腿，當時情緒狀況不穩，依馬斯洛需求層次理論，可能在愛與歸屬需求層次出現問題。

鑑定並根據他兒時經歷、無前科及案發前感情因素等，認為他身心正常，至於詹朱做智力測驗時，過程意圖明顯、效果不佳，從歷次警詢、偵訊證詞，發現他出現不負責任、毫無悔意，且合理化自己犯罪行為，歸咎於死者，也似乎意識到有精神病可能免除罪責。

鑑定最終認為，詹朱疑有反社會人格傾向，但案發時辨識、控制行為能力並無障礙，不符合刑法第19條第1項、第2項，行為時因精神障礙或其他心智缺陷，致不能辨識其行為違法或欠缺依其辨識而行為之能力者，或顯著減低者，得不罰或減輕其刑。

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