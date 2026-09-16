薪水帳戶被扣錢2年太尷尬 他欠的交通稅費41萬一次繳清了

法務部行政執行署台北分署執行「交通專案」，針對一名積欠牌照稅、停車費及各項道路交通違規罰鍰798筆、金額累計41萬元的許姓男子強力執行。連續核發扣薪命令，許憂心個人形象受損主動現身，將欠款一次繳清。

許任職某車體製造大廠，名下車輛有多筆牌照稅、停車費及交通違規罰鍰未繳，2022年起陸續被移送執行。

台北分署收案後展開財產調查，於2023年查封許名下小客貨，許見車輛遭查封，主動至分署先繳納10萬元，並就餘款申辦5期分期繳款，但在清償完牌照稅後，卻再次違約不繳，經合法通知也置之不理。

台北分署表示，為貫徹執法，2024年對許所任職的車體製造公司核發扣押薪資債權命令，公司雖依執行命令按月持續扣取許的部分薪資解繳給移送機關，但許後續仍陸續有交通違規新案移送，

台北分署對新案部分，日前向許任職的公司核發扣薪命令、追加執行，許因薪水反覆遭扣押，感覺長達2年的扣薪造成公司對他觀感不佳，影響職場形象，為解決薪水被扣押的尷尬窘境，主動到台北分署一次將所滯欠的罰鍰稅費全額繳清。

台北分署表示，對於惡意拖欠大戶，將依法窮盡一切法律工具，全力貫徹執行。