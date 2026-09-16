電影院聲效太震撼！嘉義男住隔壁受不了 持棍敲外牆吃官司

電影院以震撼聲光效果吸引觀眾，住在影城隔壁的嘉義王姓男子卻不堪其擾，認為電影播放產生的聲響、震動長期影響他與母親生活，竟持木棍敲擊影城外牆，造成金屬板凹陷。王男辯稱曾向影城、警方及環保單位反映都沒用，但嘉義地院認為，敲牆根本無法降低音量或阻斷共振，依毀損他人物品罪判拘役15日、緩刑2年。可上訴。

判決表示，王男住處與嘉義in89影城相鄰，他認為影城長期播放電影產生的聲響及震動，干擾自己與母親生活作息，2025年11月19日及23日，先後持木棍敲擊影城外牆，造成牆面金屬板凹陷，影城因此提告。

王男審理時坦承拿木棍敲擊外牆，也承認造成金屬板凹陷，但否認構成毀損。他說，影城不斷製造音效並產生低頻共振，影響他與家人，先前已向影城反映，也找過環保局、警方處理，「但都沒有用」。

王男並提出母親診斷證明、相關論文、報導及警方受理案件證明等資料，主張自己曾多次求助未獲妥善處理，才會出手反擊。不過法院認為，這些資料至多能證明王男及家人確有身體疾患，以及王男主觀上深受噪音困擾、曾向外求援的過程，仍不能作為毀損他人財物的理由。

法院表示，即使王男所稱影城噪音及震動問題屬實，仍可透過民事訴訟請求排除侵害，或持續向環保主管機關檢舉。更重要的是，持木棍猛敲影城外牆，只會造成金屬板破壞，根本無法降低電影音量、阻斷共振或消除噪音，因此不符合正當防衛或緊急避難。

法院審酌王男是因長期不堪影城營業產生聲響、震動干擾，一時情緒激動犯案，犯罪情節及惡性尚非重大，依毀損他人物品罪判拘役15日，如易科罰金以每日1000元折算，緩刑2年，犯案使用的木棍沒收。全案可上訴。

嘉義in89豪華影城以巨幕、動感特效著稱，沒料到引來鄰居抱怨。記者李宗祐／攝影