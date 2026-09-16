欠薪引爆積怨…離職鐵工盜舊愛臉書辱罵 還狂言「當下一個張文」

高雄一名陳姓鐵工學徒與雇用他的工程行老闆不僅是師徒，兩人過去更是同性情侶，但陳男因不滿前男友欠薪，竟利用前男友留在自己手機未登出臉書帳號的機會發文辱罵對方及其妹妹，隨後又公開兩人個資「討債」，甚至發送簡訊恐嚇稱要仿效隨機殺人犯「當下一個張文」，遭法院依法判刑。

判決書指出，陳姓鐵工2023年7月在高雄大社區一處工程行擔任鐵工學徒，由工程行老闆劉姓男子負責帶領指導，兩人還進一步交往，後因劉男積欠陳男薪資，導致雙方撕破臉，陳男因而心生不滿，去年8月間，陳男利用劉男先前曾在其手機登入臉書帳號且未登出的機會，擅自以該帳號公開發文，指稱劉男與工程行登記負責人劉男的妹妹「騙人耍人」、「做私娼」等語。

去年10月，陳男持續報復，用自己臉書發文，內文痛罵劉男及劉男的妹妹「二個畜牲、70萬還來啦」，並附上兩人的個人照片。

去年12月20日凌晨及晚間，陳男還傳送簡訊給劉女，內容囂張提及「如果我變成下一個張文，那也是你逼的」、「有可能會意想不到搞大事的通常都是我這種啦，像張文一樣殺人」，藉由暗示仿效震驚社會的台北捷運隨機殺人犯張文，逼得劉女身心俱疲且極度畏懼，憤而報警提告。

高雄地院法官審理後認為，陳男因薪資與私人糾紛不循正當管道解決，反而公開貼文侮辱、違法洩漏他人個資，甚至發簡訊恐嚇危害安全，考量陳男犯後坦承犯行，法官依公然侮辱罪判處陳男罰金9千元，違反個人資料保護法部分判處有期徒刑3月，恐嚇危害安全罪部分判處拘役40天。