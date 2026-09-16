快訊

入秋三生肖健康拉警報！龍別去這些地方、這動物注意車關

美期中選舉前最後表決！眾議院第3度通過決議 要求川普撤軍伊朗

誰害我們用Chinese Taipei？蔣萬安引昔蔡英文、林全說法反擊

聽新聞
0:00 / 0:00

欠薪引爆積怨…離職鐵工盜舊愛臉書辱罵 還狂言「當下一個張文」

聯合報／ 記者巫鴻瑋／高雄即時報導

高雄一名陳姓鐵工學徒與雇用他的工程行老闆不僅是師徒，兩人過去更是同性情侶，但陳男因不滿前男友欠薪，竟利用前男友留在自己手機未登出臉書帳號的機會發文辱罵對方及其妹妹，隨後又公開兩人個資討債」，甚至發送簡訊恐嚇稱要仿效隨機殺人犯「當下一個張文」，遭法院依法判刑。

判決書指出，陳姓鐵工2023年7月在高雄大社區一處工程行擔任鐵工學徒，由工程行老闆劉姓男子負責帶領指導，兩人還進一步交往，後因劉男積欠陳男薪資，導致雙方撕破臉，陳男因而心生不滿，去年8月間，陳男利用劉男先前曾在其手機登入臉書帳號且未登出的機會，擅自以該帳號公開發文，指稱劉男與工程行登記負責人劉男的妹妹「騙人耍人」、「做私娼」等語。

去年10月，陳男持續報復，用自己臉書發文，內文痛罵劉男及劉男的妹妹「二個畜牲、70萬還來啦」，並附上兩人的個人照片。

去年12月20日凌晨及晚間，陳男還傳送簡訊給劉女，內容囂張提及「如果我變成下一個張文，那也是你逼的」、「有可能會意想不到搞大事的通常都是我這種啦，像張文一樣殺人」，藉由暗示仿效震驚社會的台北捷運隨機殺人犯張文，逼得劉女身心俱疲且極度畏懼，憤而報警提告。

高雄地院法官審理後認為，陳男因薪資與私人糾紛不循正當管道解決，反而公開貼文侮辱、違法洩漏他人個資，甚至發簡訊恐嚇危害安全，考量陳男犯後坦承犯行，法官依公然侮辱罪判處陳男罰金9千元，違反個人資料保護法部分判處有期徒刑3月，恐嚇危害安全罪部分判處拘役40天。

高雄地方法院。聯合報系資料照
高雄地方法院。聯合報系資料照

張文 離職 討債 臉書 個資

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

竹聯義堂武將「小麥可」協助共諜張俊傑逃亡 曾犯下立法院槍擊案

竹聯幫義堂暗助高金前助理張俊傑潛逃 北檢聲押第4名接應者

獨／幫詐團辯護…律師竟傳起訴電子卷證給金主看 個資法判6月

闖十八羅漢洞炸毀塑像 民眾怒轟「太沒規矩」警逮2嫌送辦

相關新聞

獨／幫詐團辯護…律師竟傳起訴電子卷證給金主看 個資法判6月

律師陳律安受委任替詐騙集團蔡姓車手辯護，幕後則由集團的吳姓金主出錢付律師費，檢方發現蔡被起訴後，陳律師竟將包括個資、被害人遭詐經過及檢方分析報告的卷證，擅自傳給無權觀覽的吳，依洩密、個資等罪嫌起訴陳；台中地院今依違反個資法判陳6月徒刑，併科罰金10萬元，得易服勞役、易科罰金，可上訴。

護主心切？停車糾紛愛犬湊一腳 土城夫婦過失傷害各處拘役10日

新北市土城區一對住在一樓的張姓夫婦，今年5月29日傍晚，丈夫因停車問題與一名孫姓女子發生爭吵，此時家中所養的愛犬竟聞聲衝出門外，將孫女撲倒咬傷。經孫女提告，新北地方法院認定，夫婦倆未即時將大門關好並看管愛犬，依過失傷害罪判處2人各拘役10日，得易科罰金。

鉛球冠軍刺死18歲高三女…他第6任女友 精神鑑定揭不符19條減刑

台中25歲詹朱姓（複姓）男子在校曾奪下鉛球冠軍，他不滿18歲高三詹姓女友分手，去年5月以交還寵物鼠為由約見面，光化日下刺死她涉嫌殺人；台中地院國民法庭密集3天審理，今上午精神鑑定報告揭露詹朱一共交往6位女友，其疑有反社會人格傾向，但不符刑法第19條減刑要件。

涉吸金30億求刑12年 天逸財金創辦人被控掏空寶島極光逾2千萬起訴

知名供應鏈金融科技商「天逸財金」創辦人温峰泰，取得上櫃公司寶島極光公司（更名為富育榮綱公司）經營權期間，涉嫌花1300萬餘元向大陸天逸集團購買「跨境貿易供應鏈金融系統」，又讓寶島極光公司支付天逸員工的薪資、勞健保等，共掏空2814萬餘元。台北地檢署今依證券交易法非常規交易、特別背信罪嫌起訴温等4人。

假驅魔誘翁百萬弒子 陰陽師再爆半年前曾毒殺乾兒子詐保

自稱「陰陽師」的吳姓男子長期負債，遊說褚翁花百萬處理罹有思覺失調症長子，載往竹縣工寮虐打後強行注射過量海洛因致死；檢警追查另發現，吳男半年前也以同樣手法毒殺義子，詐領451萬餘元保險金。桃園地檢署偵結，將吳等7人依殺人等罪起訴並建請續押。

協禧電機董座不起訴被撤銷 涉內線交易賺28萬起訴

上櫃公司「協禧電機」2020年公告買回庫藏股的利多消息，董事長黃瑞益及胞姊黃彩雲涉嫌在禁止交易期間買賣股票套利，胞姊已被起訴，董座不起訴部分發回續查。台北地檢署今偵結，認為董座也涉內線交易獲利28萬餘元，依法起訴。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。