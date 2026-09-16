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台南安南區改裝噪音車深夜出沒擾清夢 分局1晚開49張罰單
台南市安南區海佃路二段一帶住宅區民眾反映深夜改裝噪音車出沒，讓原本寧靜的夜晚，一再聽到噪音巨大的排氣管呼嘯而過，擾人清靜；第三警分局昨天晚間強力執法，共開出49張罰單，確保民眾生活安寧及交通安全，之後也將不定期持續稽查。
第三分局昨天晚間6時至10時會同台南監理站、環保局及交通警察大隊執行「監警環聯合稽查」勤務，針對改裝車輛、噪音車輛及各項道路交通違規加強查緝，4小時勤務共查獲違反道路交通管理處罰條例49件，另召回車輛檢驗1部。
另外，本月迄昨天，第三分局也已取締酒駕22件、毒駕8件，分別為汽車酒駕3件、毒駕2件，機車酒駕10件、毒駕4件，慢車酒駕9件、毒駕2件；警方提醒，改裝車輛若涉及車燈、排氣管等設備變更，均應符合相關法規規範，分局將持續稽查，守護交通環境。
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