影／連阿嬤的「手尾錢」都不放過 男偷複製鑰匙洗劫酒友家

高雄市鹽埕區日前發生一起引狼入室的公寓竊案，一名江姓男子趁友人醉酒將其送回家中時，暗中複製住處鑰匙，隨後潛入住宅搜刮現金、金飾與金融卡等財物，被害人已故祖母留下的「手尾錢」金飾與玉珮等貴重遺物也全被偷，警方13日持拘票在夜市將江男逮獲，才順利追回部分遭竊財物，全案依竊盜罪嫌移送高雄地檢署偵辦。

警方調查指出，41歲的江姓男子先前與被害人在外飲酒，見被害人喝得爛醉不省人事，便好心將對方送回鹽埕區田單街的公寓住處，不料江男竟心生邪念，趁機取得住處鑰匙並偷偷拿去複製。

今年9月初，江男持備份鑰匙潛入該住宅，搜刮現金6萬餘元、證件、金融卡及多件金飾貴重財物，江男犯案後甚至持金融卡至 ATM 企圖提款，所幸未能交易成功。

鹽埕警分局建國四路派出所接獲被害人報案後隨即成立專案小組，經調閱周邊監視器畫面與擴大比對，鎖定江男身分與行蹤，警方於13日晚間7時許持高雄地檢署核發之拘票，前往新興區南華一路將江男拘提到案，並順利追回遭竊的金飾、戒指與玉珮等物。

警方表示，起獲的這批物品中，包含被害人已故祖母留下的手尾錢與金飾，對被害人而言具有極深厚的紀念意義與情感價值，得知警方在最短時間內破案並完好無缺追回珍貴的家族記憶，被害人十分感謝警方積極打擊犯罪。

鹽埕警方提醒，民眾外出時應再次確認門窗是否確實上鎖，切勿輕易將住家鑰匙交予他人或讓外人有機可乘，同時應避免將大量現金、存摺、珠寶等貴重財物放置於住處顯眼位置，以降低遭竊風險。

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