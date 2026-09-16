酒駕累犯又無照欠罰鍰逾30萬 執行署催繳願分期並轉介酒癮治療

屏東市一名男子酒駕累犯且無照，陸續遭屏東監理站裁罰逾30萬餘元，犯公共危險罪遭法院判處有期徒刑入監服刑8個多月。該男雖因經濟困難曾申請分期繳納，但因未正常繳納，全案移送行政執行署屏東分署強制執行，屏東分署查訪後向該男勸說，男子願接收酒癮治療轉介並申請分期繳納罰鍰。

屏東分署表示，執行法務部行政執行署「交通（加強執行車輛相關稅費罰鍰）專案」時，到該名男子住居現場訪視，巧遇該名男子，男子稱先前因收入不穩，無法繳納分期，並稱已面試新工作，近日可以上班，請求承辦書記官給點時間。

書記官見該男態度誠懇，有誠意繳納欠款，通知該名男子到分署洽談分期，分署洽談時，書記官詢問該男有無酒癮困擾，該男否認說應該沒有，但書記官見陪同到案的太太眼神有異，欲言又止，隨即改詢問太太，該男有無飲酒或酒癮問題，太太說前晚才因叫他不要喝酒而有小衝突，經常苦口婆心勸他少喝一點。

書記官見此，即向該男勸說，該男後來表示自己從未認為有酒癮，但近年來因酒駕頻繁受罰，家庭經濟陷困境，看著不離不棄太太，痛定思痛戒除酒癮，表達願意接受酒癮治療轉介。

書記官提供協助，男子填寫相關申請文件，除同意其分期繳納請求外，將他轉介至台灣戒酒暨酒癮防治中心，提供後續專業的酒癮問題諮詢與醫療轉診服務。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康