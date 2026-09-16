警政署專員替鍾文智查個資、洩漏臨檢勤務 檢起訴求重刑6年

警政署公關室兩線四星專員林劼緯曾任南港派出所、和平東路派出所長，與富商「鮑魚達人」鍾文智是好友，涉嫌洩漏警方臨檢酒店勤務給鍾，又委託下屬替鍾等人及自己查民眾個資。台北地檢署今偵結，林涉犯公務員洩漏國防以外秘密罪及違反個人資料保護法公務員假借職務上機會違法蒐集及利用個人資料罪，起訴求刑6年。

大安分局瑞安派出所巡佐徐毓庭、南港分局派出所副所長黃梓翔涉刑法洩密、偽造文書及違反個資法罪嫌起訴，檢方考量2人是基於對上級長官的信賴盜查個資，一時不察誤觸法網，犯後態度良好，深感悔悟，分別求處4年、2年徒刑。鍾文智司機葉仲清、友人陳家儒涉違反個資法非公務機關非法蒐集及利用個人資料罪。

檢方追查，林劼緯、黃梓翔與鍾文智、鍾的司機葉仲清是熟識多年好友，鍾文智常在大安、中山區的酒店消費，更是 「麗園酒店」常客，林劼緯涉嫌從2016年5月至2017年1月間，4度洩漏警方臨檢酒店勤務給鍾文智。

檢方追查，2018年3月至2019年4月間，林劼緯分別受葉仲清、鍾文智委託後，3度由下屬徐毓庭查詢身分資料、車籍資料後回傳；葉的友人陳家儒為了查姪女男友前科，也透過葉找警察查個資；林劼緯2024年9月間自行委託徐查詢梁男個資。

檢方也查出，林劼緯在2018年11月至2019年5月間，涉委託黃梓翔查個資12次，包含替葉仲清、鍾文智4度查詢他人戶籍資料、車籍資料等個資，林劼緯也多次委託黃替自己查詢鄰居等人的個資。

檢方痛批，林劼緯身為有法定調查職務的公務員，不知廉潔自持，與不正當人士私下交往，涉足聲色場所，更利用警察職務上機會及下屬對其的信任從事不法行為，嚴重破壞警紀，造成社會大眾對員警的負面觀感，影響盡忠職守員警的正面形象，損及國家法益甚鉅，建請法院從重量處有期徒刑6年以上之刑。