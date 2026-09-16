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獨／幫詐團辯護…律師竟傳起訴電子卷證給金主看 個資法判6月

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

律師陳律安受委任替詐騙集團蔡姓車手辯護，幕後則由集團的吳姓金主出錢付律師費，檢方發現蔡被起訴後，陳律師竟將包括個資、被害人遭詐經過及檢方分析報告的卷證，擅自傳給無權觀覽的吳，依洩密、個資等罪嫌起訴陳；台中地院今依違反個資法判陳6月徒刑，併科罰金10萬元，得易服勞役、易科罰金，可上訴。

全案源於，台中檢警偵辦虛擬幣詐團案，蔡姓車手落網後，上游吳姓金主2024年9月出錢請陳律師替蔡辯護，同年11月，檢方依詐欺罪嫌起訴蔡。

台南警方因偵辦吳姓金主另案，在吳的手機發現他與陳律師的對話，認為恐有洩密嫌疑，報請台中地檢署指揮，檢警2025年7月搜索陳的事務所、住處。

檢方查出，陳律師為繼續向吳收取替蔡姓車手審理中的辯護費，2024年11月18日用司法院線上閱卷系統作業平台，下載蔡涉詐的偵查、聲請羈押等兩份電子卷證，用LINE傳給無權閱覽的吳，並稱「以上是閱卷資料，供您參考，審理如無需委任，會於明日提出解除委任狀。」

檢方調查，兩份卷證包括蔡姓車手、2名遭詐被害人的詳細個資外，還有被害人受騙經過、金融帳戶、通訊對話，甚至是檢方做的虛擬通貨分析報告。檢方認為，這些屬陳因業務上知悉且持有的秘密，卻遭洩漏，損害蔡等人隱私，影響偵查機關查緝未到案共犯，及法院審理蔡的正確性。

檢方訊問時，陳坦承對話內容，知道吳不是蔡的親屬仍幫他付律師費，但辯稱傳卷證給吳，是希望吳轉傳給蔡，並和吳確認有無要繼續付錢委任。

檢方認為，陳洩漏的電子卷證是僅有「少數人」透過「法定程序」才能取得的秘密，陳傳給吳時，案件還沒進審理，並未公開提示於法庭，一般人無法經法庭旁聽得知。個資遭洩的被害人也直言，不希望他人知道遭詐經過「認為很丟臉」。

此外，卷證內還有檢方製作的虛擬通貨分析報告、幣流分析圖，仍需追查電子錢包持有人，和偵查犯罪、向上溯源有關，中檢偵結後依洩密、違反個人資料保護法等起訴陳。

台中司法大厦。記者曾健祐／攝影
台中司法大厦。記者曾健祐／攝影

個資 律師 詐騙集團 司法院 車手

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