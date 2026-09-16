裝病想減刑？雙煞持刀棍劫超商 鑑定打臉「部分詐病」二審改判重

彰化縣鹿港鎮一間連鎖超商前年8月，遭兩名惡煞持刀棍洗劫9萬餘元，涉案許男在一審時，因精神鑑定顯示有思覺失調等症狀，獲法官依法減刑判處7年4月、施以監護，同案吳男獲判7年，檢方不服上訴，台中高分院近日審結，認定精神鑑定報告指出，許男有「部分詐病」傾向，刻意放大精神疾病影響企圖脫罪，不符減刑要件，撤銷原判決，改重判許男7年6月，宣告沒收作案刀棍。

檢警調查，2024年8月25日晚間7時許，吳姓同夥騎機車載著許男前往鹿港鎮一間全家超商。吳男在門口把風接應，許男則持長約160公分的木棍及30公分已開鋒的水果刀闖入店內結帳櫃檯後方。許男仗著體型與武器優勢，操台語瞎扯「有跟老闆講好」，嚇得兩名店員不敢反抗。

二人隨後大肆搜刮架上6包香菸，趁店員幫客人結帳打開收銀機時，強行劫走現金9萬6100元，警方獲報後火速於當晚將兩人逮捕歸案。

彰化地院審理時，依據彰化基督教醫院的精神鑑定報告，認為許男罹患物質誘發的精神病，辨識行為違法能力顯著降低，依法減輕其刑判處7年4月，令入相當處所施以監護2年。檢方與許男都對判決結果不服，提起上訴。

台中高分院審理時，仔細檢視精神鑑定報告，發現報告中明確指出，雖許男確有精神疾病，但其案發時的「現實認知」並未受到精神症狀直接影響。鑑定醫師還發現許男在評估過程中有「部分詐病」的傾向，意圖有意識地放大疾病影響，將自己的犯行全部推給幻覺與妄想以尋求減刑。

二審據此認定，許男犯案時的心智狀態，未達法定減刑標準，一審適用刑法減刑並宣告監護處分，顯有違誤。此外，一審判決也漏未將許男持有的犯案工具宣告沒收，適用法律也有不當，撤銷原判決，依共同犯攜帶凶器強盜罪，考量其構成累犯，加重改判7年6月，扣案水果刀1把、長棍1支沒收，仍可上訴。

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