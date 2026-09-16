海軍綠能弊案延燒！少將與調查官長期受招待喝花酒、暈船酒店妹

調查局苗栗縣站調查專員鄭嘉駒日前捲入海軍綠能光電弊案，遭自家人高雄市調查處搜索約談，高雄地檢署諭令100萬交保。據了解，鄭嘉駒與海軍前少將副參謀長施武樵是軍校同學，鄭嘉駒有意轉業界發展，常與施武樵接受涉案廠商招待喝花酒，蒐證顯示，鄭嘉駒上酒店次數密集且頻繁，檢察官認有不正利益，決定重金交保。

據了解，調查班35期的鄭嘉駒年輕時是軍校學生，當年外型帥氣，濃眉大眼酷似港星周潤發，一度成為海軍官校招生看板人物，與同學施武樵交情不錯，後來鄭嘉駒轉考調查局，施武樵繼續在海軍服務，兩人在各自領域都有亮眼表現。

不過，鄭家駒多年前升任宜蘭縣站秘書時，爆發婚外情事件，此事讓他官途受阻，不僅秘書職務被拔，還調往苗栗縣站擔任緝毒專員。鄭嘉駒認為自己升遷無望，透過在海軍左營後勤支援指揮部擔任指揮官的施武樵牽線，結識不少綠能光電業者，兩人常接受業者招待，前往台北、台中知名酒店玩樂，甚至「暈船」同一個酒店妹。

據調查，施武樵長期任職後勤單位，建立深厚廠商人脈，他以配合政府綠能政策為名，透過歐陽姓掮客牽線，與林姓光電業者達成合作協議，護航業者取得左支部營區屋頂建置太陽能板、標金5000萬元，收取超過100萬元回扣。

高雄市調查處今年7月搜索約談施武樵、林姓業者、歐陽姓掮客到案，檢察官許萃華認為3人涉犯違背職務行收賄罪、洗錢罪，聲押禁見獲准。高雄市處過濾扣押手機等證物，發現鄭嘉駒涉入甚深，提訊施武樵及清查業者金流後，懷疑有金錢對價，呈報局本部主動偵辦。

高雄市處上周前往鄭嘉駒辦公室與住家搜索，初步未發現有行收賄事證，但接受招待喝花酒、不當飲宴事證明確，檢方諭令100萬交保。調查局長陳白立上任後，三申五令要求調查官不得出入聲色場所，鄭嘉駒的行為嚴重踩到紅線，將召開考績會議處。

調查局苗栗縣站調查專員鄭嘉駒年輕時是海軍官校學生，外型帥氣，酷似港星周潤發。圖／讀者提供