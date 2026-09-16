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轉戰律師風波 2前檢座也曾捲入訴訟

聯合報／ 記者王聖藜／台北報導

資深檢察官轉換跑道當律師捲入風波，不止雲林地檢署前主任檢察官吳文城，台灣高檢署前檢察官王捷拓、台北地檢署前主任檢察官胡原龍都有過訴訟爭議。王被控洩密，一審未宣判；胡代言金融商品被訴，獲判無罪確定。

王捷拓曾擔任高檢署偵查資料中心執行秘書，深受高層倚重，負責毒品、詐欺整合業務，曾獲模範公務員獎、國際檢察官協會年度檢察官及公務員傑出貢獻獎，圈內給他「緝毒鐵漢」美譽。

王二○二○年離開公職轉任律師，台中地檢署偵辦九州博弈案時，意外查出他涉嫌在另案洩露機密，依洩密罪起訴；法院審理時，他否認犯罪，表示法院的羈押裁定內容不構成機密，質疑檢方違法蒐證，並發聲明表示會全力在法庭捍衛清白。本案一審尚未結案。

胡原龍於北檢任內偵辦過胖達人炒股案、台電六輸弊案等重大案件，二○二五年轉任律師，因以律師身分替業者「站台」被牽連。二○一八年新北地檢署偵辦國磐資產開發公司涉以投資不動產為名義違法吸金，認為國磐舉辦記者會，胡受邀發言表示投資不違法，等於幫吸金集團招攬生意，依銀行法幫助犯起訴胡。

新北地方法院審理，胡表示是因長輩請託才提供一般性法律意見，沒有幫助犯罪意圖；法官認為，胡當時發言雖不夠妥當，但不至於要承擔刑責，判決無罪，案件上訴二審也判無罪，檢方依速審法規定不上訴，胡無罪確定。

律師 檢察官 毒品

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