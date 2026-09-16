濫用公務車 竹塘鄉長判6月定讞

彰化縣竹塘鄉長蔡碩任因公務車油料核銷及使用問題，被控犯背信罪，一審判處2罪各有期徒刑4月，定應執行刑6月。蔡碩任不服量刑提起上訴爭取緩刑被駁回。聯合報系資料照

彰化縣竹塘鄉長蔡碩任因公務車油料核銷及使用問題涉背信，兩罪遭合併判刑六個月，二審駁回上訴。蔡碩任表示尊重判決，因仍在鄉長任期內，將申請利用假日易服社會勞動。

蔡碩任一審被判兩罪各有期徒刑四個月，定應執行刑六個月。他不服量刑上訴，主張已繳回犯罪所得二千三百十四元，另多繳一百八十六元作為車輛耗損費用，並以身體狀況恐無法易服社會勞動為由，請求從輕量刑及宣告附條件緩刑。

判決指出，蔡碩任自二○一八年十二月二十五日起擔任竹塘鄉長，任職期間未確實核銷公務車油料，並以竹塘鄉長公務車從事個人私領域活動，損害鄉公所公庫財產。

二審認為，原審已依刑法第五十七條各項量刑事由審酌，量刑也未逾越法律規定範圍，沒有明顯裁量逾越或濫用情形，原審量刑應予尊重。

法院指出，蔡碩任身為鄉長，任職期間並非短暫，卻未確實核銷公務車油料，並任意使用公務車從事個人活動，所為並非輕微。且他擔任鄉長期間另案涉及違反貪汙治罪條例等罪，目前仍由彰化地院審理中，從法院前案紀錄可見，本案兩次犯行並非偶然誤觸法網。

法院認為，蔡碩任仍有藉刑罰執行矯正偏差觀念及輕率行為的必要，因此不宜宣告緩刑，駁回上訴。

至於蔡碩任主張身體狀況不適合易服社會勞動，法院認為，是否適合易服社會勞動或是否入監執行，屬判決確定後的刑罰執行問題，並非宣告緩刑與否的考量事項，因此不採其主張。