華亞科擴大案大轉折 專家證人：桃市府無法替業者解套100%同意門檻

桃園地院審理華亞科土地開發涉貪案，今進行馬拉松審理。桃市府都市發展局前局長盧維屏還原當時市府決策，傍晚則由前營建署主任秘書、時任城鄉分署長洪嘉宏以專家證人身分進行法律鑑定，全天候詰問從地方行政決策激辯至中央審查制度，洪指林口都市計畫案主導權在中央，市府無權替業者解套百分之百同意門檻成關鍵轉折點。

洪嘉宏首先校正計畫層級指出，本案標的屬於「林口特定區都市計畫」，在都市計畫法規體系中屬於內政部擬定與核定的「國定計畫」，而非桃園市政府主導的地方都市計畫。他強調，桃市府依都市計畫法第27條發動個案變更，在行政程序上僅屬於「提案或協辦機關」，最終實質審查、變更與核定權完全掌握在內政部都委會與營建署。

檢方起訴直指桃市府發動個案變更是為了幫業者廖俊松解決拿不到「100% 土地所有權人同意書」的卡關困境；洪嘉宏對此從法理層面拆解，提出關鍵的「法規連鎖效應」（連鎖反應）概念。

洪嘉宏解釋，從都市計畫法第27條之1、農業區變更審議規範（如第42條之1）到歷史「工五二通」（林口特定區工五工業區第二次通盤檢討）決議，整體法規體系環環相扣：本案涉及農業區變更為產業專用區，依農業區變更審議規範，第一關申請就必須檢附100%土地所有權人變更同意書。

他說，即使桃市府在草案中加註「得以自辦重劃」或研議過渡條款，案件一旦送達中央（營建署城鄉分署與內政部都委會），中央主管機關在第一時間便啟動連鎖審查，檢視是否備齊100%同意書；若業者無法補齊這100% 同意書，案件在審查階段直接被退件或退回地方，根本無法進到後端自辦重劃程序。

洪的證詞也精準切割「土地使用分區變更同意書」和「土地重劃同意書」，前端走農業區變更，中央審查強制要求100%地主同意；後端為平均地權條例自辦重劃，法定門檻僅需過半（雙二分之一），開發商常混淆「前端」與「後端」的門檻，誤導地主以為只要過半同意就能推動。要先全部地主都點頭，都市計畫才會過關；之後才有機會用過半同意來推動重劃。兩者是不同階段，不能混為一談。

洪嘉宏的鑑定意見，在法庭上建立「客觀法律制度護城河」，證實桃園市政府在客觀法規上既無權限、也無工具可單方面為業者無痛解套；公訴檢察官李頎則質疑，洪是事後受邀鑑定客觀制度，但全案的核心戰場在於當年的市府官員與業者在主觀上做了什麼、是否透過行政動作讓業者產生「犯罪計畫可成功」的不法希望與期待。合議庭後續將針對官員與業者的主觀心態與意圖進行深入調查。