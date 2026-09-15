宴請里民米其林餐廳餐敘 里長涉浮報人數詐領補助遭移送北檢覆訊

台北市松山區龍田里長黃淑芬透過里民一日遊，邀請鄰長、里民等到米其林必比登推薦餐廳餐敘，宴請後涉嫌浮報參加人數向區公所詐領補助費共3萬7310元，台北地檢署今指揮調查局台北市調查處，依貪汙罪嫌搜索里長並約談到案，另約談杜姓里幹事作證。

檢調掌握，2023年12月初，龍田里舉辦里民活動「茶金風華桃趣霧影城」的桃園一日遊，每人費用1200元，可向區公所申請每人600元補助，實際參加人數為80人，但里長涉嫌浮報120人參加一日遊，涉浮報40人、600元，共計詐領2萬4000元。

松山區龍田里年底大選有5人登記參選里長，黃淑芬也登記競選連任。台北地檢署今指揮調查局，依貪汙治罪條例利用職務詐取財物及刑法偽造文書罪嫌，搜索黃的住處、辦公處所等4處，約談黃到案，另通知杜姓里幹事作證。

北市松山區龍田里長黃淑芬（中）邀請鄰長、里民等到米其林必比登推薦餐廳餐敘，宴請後涉嫌浮報參加人數向區公所詐領補助費，北檢指揮調查局台北市調查處，依貪汙罪嫌搜索里長並約談到案，夜間移送北檢複訊。記者許正宏／攝影

北市松山區龍田里長黃淑芬（左）邀請鄰長、里民等到米其林必比登推薦餐廳餐敘，宴請後涉嫌浮報參加人數向區公所詐領補助費，北檢指揮調查局台北市調查處，依貪汙罪嫌搜索里長並約談到案，夜間移送北檢複訊。記者許正宏／攝影