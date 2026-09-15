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影／爽吃米其林餐點浮報補助款 北市松山區龍田里長涉貪送辦

聯合報／ 記者張宏業／台北即時報導

台北市松山區龍田里長黃淑芬透過里民一日遊，前往到米其林必比登推薦餐廳餐敘，事後浮報參加人數向區公所詐領補助費3萬7310元，調查局台北市調查處今天搜索約談黃淑芬到案，詢後依貪汙罪移送台北地檢署複訊。

龍田里是松山區人口最多的里，年底大選有5人登記參選里長，黃淑芬今年也登記競選連任，如今涉貪遭檢調偵辦，選情恐添變數。

據調查，2023年12月間，松山區龍田里舉辦里民活動，名稱為「茶金風華桃趣霧影城」桃園一日遊，每人費用1200元，每人可向區公所申請600元補助，實際參加人數為80人，但黃淑芬涉浮報120人參加，共涉浮報40人，詐領2萬4000元。

2023年12月底，龍田里鄰長聚餐地點選在松山區的「金賞軒」，是連續4年獲得米其林必比登推薦的知名海鮮台菜餐廳，當時只有10位鄰長參加聚餐，但黃淑芬里卻浮報有21人參加，涉向區公所浮報11人、每人1210元餐費，詐領13310元。

全案由台北市調處松山站發掘情資，報請檢察官廖彥鈞指揮偵辦，專案小組同步以證人約談約里幹事杜璦君說明。

台北市松山區龍田長黃淑芬涉詐領<a href='/search/tagging/2/補助款' rel='補助款' data-rel='/2/230054' class='tag'><strong>補助款</strong></a>遭調查局約談。記者許正宏／攝影
台北市松山區龍田長黃淑芬涉詐領補助款遭調查局約談。記者許正宏／攝影

補助款 米其林 貪汙

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