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枕頭悶殺5歲兒判無期！狠父獄中寄信嗆滅族 聲請量刑鑑定拚減刑

聯合報／ 記者謝亞庭／台北即時報導

基隆簡姓男子去（2025）年5月用枕頭悶殺5歲兒子，一審遭判無期徒刑，今年6月竟又寄信恐嚇前妻家屬嗆「滅族」，搞得人心惶惶。全案上訴至二審，台灣高等法院今（15）日開庭審理，簡男多委由律師代答，請求法院輕判，並聲請量刑鑑定。

高院今日開庭審理，提訊在押中的簡男出庭；簡坐著輪椅入庭，自稱雙腳罹患蜂窩性組織炎，目前已有服藥治療。他透過律師表示，希望二審能從輕量刑，同時欲聲請量刑鑑定，讓法院綜合審酌簡的生活狀況、品行、智識程度等，爭取減刑。

現年46歲的簡男先前擔任環保局清潔工，與張女原為夫妻關係，2人於2020年2月生下1子。好景不常，夫妻倆因經濟壓力頻起爭執，簡不只動口還動手，張因而聲請保護令並帶著兒子回娘家，雙方自2025年4月間分居，後來離婚。

不料，簡男逮到一次探視機會，於同年5月14日接兒子回家同住，竟趁著小孩熟睡之際，強行以枕頭悶壓孩子的口鼻致死。直到隔天，張發現兒子沒有去幼兒園上課，上門要接小孩回家時才發現愛子慘況，悲慟不已。

一審國民法官庭審理，張女及娘家痛批簡男犯行造成家庭破碎，無法教化，且怕他未來假釋報復，請求判死。合議庭則認為，簡手段殘忍、罪大惡極，但考量他因長期經濟爭執累積壓力無法紓解，依成年人故意對兒童犯殺人罪，處無期徒刑，褫奪公權終身。

沒想到，簡男被關押看守所期間仍不安分，竟於今年6月寄信恐嚇張女一家「我一定滅族你們」，讓張家人活在恐懼之中，痛批簡「可惡至極」，希望法院一定要判死刑。對此，檢方同樣上訴，認為原審量刑過輕，請求二審判死。

基隆簡男用枕頭悶殺5歲兒子，一審遭判無期徒刑，二審則聲請量刑鑑定，爭取減刑。圖／讀者提供
基隆簡男用枕頭悶殺5歲兒子，一審遭判無期徒刑，二審則聲請量刑鑑定，爭取減刑。圖／讀者提供

枕頭 恐嚇 無期徒刑

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